10 statt 200 Euro: Das Humble Bundle des Monats ist ein Fest für Strategie-Fans

Diesen Monat gibt's im Humble Monthly Bundle unter anderem den Rundenstrategie-Hit Jagged Alliance 3.

Bei Humble Bundle gibt es immer wieder tolle Angebote, bei denen ihr Spiele deutlich günstiger bekommt als direkt auf Steam. Besonders lohnenswert ist das aktuelle Angebot von Humble Monthly, denn für schlappe zehn Euro bekommt ihr hier dieses Mal acht Spiele im Wert von über 200 Euro. Darunter auch einige wirklich hervorragende Titel.

Im Januar lohnt sich das Spiele-Abo von Humble vor allem für Strategie-Fans - und davon gibt es unter dem GameStar-Lesern ja bekanntlich einige.

Doch das Allerbeste: Mit eurem Humble-Abo bekommt ihr nicht nur ein paar günstige Steam-Keys zur Erweiterung eurer Spielebibliothek, sondern spendet auch noch automatisch Geld für wohltätige Zwecke. Denn 5 % von jeder Humble-Mitgliedschaft werden an monatlich wechselnde Wohltätigkeitsorganisationen ausgeschüttet.

Im Januar unterstützt ihr etwa die Make-A-Wish Foundation, die todkranken Kindern große Wünsche erfüllt.

Diese Spiele bekommt ihr im Januar für 10 Euro

Highlight #1: Jagged Alliance 3

21:02 Jagged Alliance 3 - Test-Video zum Taktik-Hit

Jagged Alliance 3 ist ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Rollenspiel-Elementen, das euch im fiktiven Land Grand Chien eine Gruppe von knallharten Elitesöldnern anführen lässt. Und weil eurer Truppe keine Mission zu schwer ist, seid ihr es, die zur Hilfe gerufen werden, als die Staatspräsidentin von Rebellen entführt wird.

Die Gefechte kommandiert ihr aus der Iso-Perspektive; mithilfe der aktiven Pause könnt ihr euch orientieren und Befehle erteilen. Eine beinahe völlig zerstörbare Umgebung und hohe taktische Vielfalt ziehen euch glaubhaft ins Geschehen hinein. Eure Entscheidungen wirken sich im Laufe der Matches spürbar aus und eine Portion Drama ist durch Features wie Friendly Fire quasi vorprogrammiert.

Unser Tester und Strategie-Experte Martin Deppe befand in seinem Nachtest, Jagged Alliance 3 gelinge es dank seiner fordernden Rundentaktikgefechte, dem durchdachten Strategiepart und den coolen Söldnern von damals, die altgedienten Strategie-Reihe würdig fortzusetzen. Deswegen bekam das Spiel von uns im Test die Spitzenwertung 90 aufgedrückt.

Highlight #2: Against the Storm

11:12 Against the Storm - Testvideo zum Stadtbau-Hit

Against the Storm ist ein Städtebauspiel, das die klassischen Aspekte des Genres geschickt mit Survival-Elementen sowie Roguelite-Mechaniken in einen Topf wirft und alles mit einer kräftigen Portion Fantasy garniert. Heraus kommt ein spannender Mix, der euch als Städteplaner immer wieder herausfordert.

In der Kampagne errichtet ihr im Auftrag der Königin neue Siedlungen im feindseligen Umland der Hauptstadt. Dabei versorgt ihr nicht nur fleißige Bürger, sondern müsst auch auf die Bedürfnisse von Bibern, Echsen, Harpyien und Füchsen achten. Die zufällig generierten Karten verbergen unterschiedliche Rohstoffe und Ereignisse, aber auch waschechte Gefahren. Dadurch unterscheidet sich jedes Siedlungsprojekt und ihr müsst durchgehend neue Strategien entwickeln.

Against the Storm erschien nach zweijähriger Early-Access-Phase im Dezember 2023 in der finalen Version, die das erfrischende Aufbauspiel um zahlreiche Inhalte erweitert hat. Wie gut das düstere und komplexe Aufbauspiel letztlich geworden ist, lest ihr am besten im ausführlichen Test, den wir euch oben eingebunden haben.

Weitere Spiele im Humble Monthly Bundle im Januar:

Blasphemous 2: Knallhartes Metroidvania mit hohem Schwierigkeitsgrad, das unseren Tester Mario Donick an seine persönlichen und spielerischen Grenzen brachte. Das Sequel ist dabei eine konsequente Weiterentwicklung des Vorgängers; die Kämpfe sind fordernd aber packend, die Spielwelt lockt mit düsterer Stimmung und Lore.

3:07 Blasphemous 2: An diesem Bosskampf scheitert unser Tester wieder und wieder

Beneath Oresa: Hier erwartet euch ein Deckbuilder samt Kämpfen, in dem ihr euch tief in den Eingeweiden der Stadt euren Gegnern stellt. Wählt eure Karten, Verbesserungen und Artefakte klug aus und nutzt die Positionierung eurer Feinde zu eurem Vorteil.

Fort Solis: In Fort Solis geht es auf den Mars. Auf unserem unwirtlichen roten Nachbarplaneten müsst ihr in der Haut des Ingenieurs Jack Leary eine Nacht auf der namensgebenden Forschungsstation überleben. In gut fünf Stunden serviert euch das Spiel spannende Grusel-Unterhaltung à la Until Dawn.

10:16 Fort Solis - Test-Video zum spannenden Mars-Thriller in Unreal Engine 5

Boxes: Lost Fragments: Die Prämisse dieses Rätselspiels ist denkbar einfach. Als Dieb brecht ihr in eine luxuriöse Villa ein und müsst dort eine Reihe von Kisten mit komplexen und geheimnisvollen Schlössern öffnen, um an die verborgenen Reichtümer zu gelangen. Hier werden eure Zielstrebigkeit und euer Geschick auf die Probe gestellt.

Dordogne: Ein liebevoll gestalteter Nostalgietrip zurück in eine sorglose Kindheit in der französischen Provinz. Das Story-Adventure schickt euch in die Erinnerungen des Mädchens Mimi, die versucht, mit ihren Lebensentscheidungen umzugehen und verlorene Familiengeheimnisse zu lüften.

The Pegasus Expedition: Dieses Globalstrategiespiel erinnert an Stellaris, ist jedoch rundenbasiert und hat eine zusammenhängende Geschichte. In bester 4X-Manier könnt ihr hier nach Herzenslust neue Planeten besiedeln, Wirtschaft und Forschung durch neue Gebäude stärken, Diplomatie mit anderen Fraktionen betreiben oder Flotten in den Kampf schicken.

Mehr zum Thema 4X-Strategie und Story? The Pegasus Expedition greift nach den Sternen von Reiner Hauser

So bekommt ihr das Spielepaket bei Humble für zehn Euro

Damit ihr das Angebot in Anspruch nehmen könnt, müsst ihr ein Abo bei Humble Monthly abschließen. Keine Sorge: Alle Spielen werden als Steam Keys zur Verfügung gestellt und bleiben euch auch erhalten, wenn ihr die Mitgliedschaft danach umgehend wieder kündigt.