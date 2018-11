Der erfolgreiche Entwickler Ubisoft plant mit weiteren Verfilmungen seiner eigenen populären Spielen. Nach einem wenig erfolgreichen Assassin's Creed Kinofilm mit Michael Fassbender arbeitet das Studio bereits mit Hochdruck an einer gleichnamigen TV-Serie für Netflix.

Darüber hinaus sind mit Tom Clancy's Splinter Cell, Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's The Division, Watch Dogs, Far Cry und Rabbids weitere Spiele-Verfilmungen fürs Kino in Arbeit. Zu Rabbids gibt es seit dem Jahr 2013 bereits die passende TV-Serie Rabbids Invasion, die auch auf Netflix gezeigt wird.

Werewolves Within und Child of Light werden verfilmt

Nun kommt mit Werewolves Within und Child of Light zwei weitere Spiele-Verfilmungen hinzu. Dabei ist die märchenhafte Spielvorlage Child of Light als TV-Serie geplant, während Werewolves Within fürs Kino adaptiert werden soll. Beide Produktionen sind als Realverfilmungen geplant und befinden sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Für die Umsetzung zeigen sich Mishna Wolff für Werewolves Within und Tasha Huo für Child of Light verantwortlich.

Werewolves Within: Vom Party-Spiel zum Game zum Kinofilm

Der VR-Multiplayer Werewolves Within erschien im Jahr 2016 basierend auf dem Party-Spiel »Werwölfe von Düsterwald«, das bereits in sehr unterschiedlichen Versionen als klassisches Kartenspiel bekannt ist. Darin müssen die Spieler am virtuellen Lagerfeuer mit Gesprächen herausfinden, welche Mitspieler die verdeckten Werwölfe sind, die Nachts unschuldige Bürger töten. Da nur die Werwölfe voneinander wissen und im Team agieren können, bleiben die anderen Bürger im Dunkeln und müssen gemeinsam herausfinden, wer vertrauensvoll ist und wer nicht.

Child of Light: Märchen-Spiel wird zur Realserie

Das rundenbasierte Rollenspiel Child of Light erschien im Jahr 2014 für die Playstation, Xbox, Wii U und den PC. Der Spieler erkundet darin als Prinzessin Aurora ein märchenhaftes Setting mit Monstern, Mythen und Magie, und legt sich mit fiesen Fantasy-Ungeheuern an. Zu Auroras ständigem Begleiter gehört ein kleines Glühwürmchen.