Erste konkurrenzfähige Grafikkarte aus China liefert 100 FPS in 4K, allerdings nicht in Triple-A

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir von einer neuen Grafikkarte aus China, die es mit RTX 3000 und RX 6000 aufnehmen möchte. Dass dem erst 2020 gegründeten Hersteller Moore Threads dies gelingen könnte, zweifelten wir allerdings stark an, ohne echte Benchmark-Vergleiche gesehen zu haben.

Nun ist jedoch ein erster und vor allem sehr aufschlussreicher Test zum Flaggschiff MTT S80 erschienen. Danke an dieser Stelle an die Kollegen der chinesischen Webseite Expreview, die offenbar ein Sample erhalten haben. Und tatsächlich kann die MTT S80 in einigen Spielen selbst in 4K die Marke von 100 Bildern pro Sekunde knacken. Allerdings nicht in Triple-A-Titeln. Reicht es dennoch für die RTX 3060? Wofür es auf keinen Fall reicht ist die RTX 4080 aus dem folgenden Test:

Ok, wir wollen euch ja eigentlich nicht allzu lange auf die Folter spannen, aber bevor wir zu den Benchmark-Ergebnisse kommen, werfen wir erst noch einen Blick auf die durchaus interessanten Spezifikationen:

Modell Fertigung Kerne Taktrate (Boost) Speicher MTT S80 7nm 4.096 1.800 MHz 16,0 GB GDDR6 (14,0 Gbps) RTX 3060 8nm 3.584 1.777 MHz 12,0 GB GDDR6 (15,0 Gbps)

Auf der MTT S80 befinden sich neben den normalen FP32-Recheneinheiten nämlich auch Tensor-Kerne, wie wir sie von Nvidia respektive dem KI-Upscaler DLSS her kennen. Es scheint, als plane auch Moore Threads mit einer vergleichbaren Lösung. Die Betonung liegt hier auf plant , denn im Test von Expreview ist davon bislang nichts zu sehen. Wir sind aber gespannt, was in Zukunft noch alles kommt.

Benchmarks in Spielen

Zunächst das Positive: In League of Legends erreicht die MTT S80 unter 4K-Auflösung und höchster Detaileinstellung 128 FPS. Und auch in einigen anderen, in China beliebten, kompetitiven Titeln wie Cross Fire und Street Fighter IV liefert sie knapp oder sogar mehr als 100 FPS in 4K. Nun sind das jedoch keine echten Grafik-Brocken, sondern für eine GPU eher wenig fordernde Spiele.

Vergleich mit RTX 3060

Einen direkten Vergleich in Spielen liefert Expreview zwar nicht, dafür aber allerhand theoretische Benchmark. Hier zeigt ein eindeutiges, wenngleich etwas durchwachsenes Bild: In Furmark 1080p zum Beispiel liefert die MTT S80 96 FPS, während die RTX 3060 auf 181 FPS kommt. Demnach wäre die MTT S80 in etwa halb so schnell wie das Modell von Nvidia.

In 3DMark06 hingegen hinkt sie deutlicher hinterher. Dort liefert sie in 1080p 22.247 versus 58.611 und in 4K nur 19.364 versus 49.701 Punkte. Noch deutlicher fallen die Unterschiede in Unigine Valley v1.0 aus:

Je nach verwendetem Modus (1080p DX9, 4K DX9, 1080p DX11 oder 4K DX11) ist die RTX 3060 zwischen etwa doppelt und 7,5 Mal so schnell.

So schätzen wir die MTT S80 ein

Trotz des beinahe erwartbar großen Abstands zu Nvidias RTX 3060, ist Moore Threads mit der MTT S80 unserer Meinung nach ein überraschend guter Einstieg gelungen. Dafür, dass das Unternehmen gerade einmal zwei Jahre alt ist und sich mit Blick auf die Entwicklungserfahrung und vermutlich auch den finanziellen Hintergrund nicht mit Nvidia, AMD und Intel messen können wird, ist das umso erstaunlicher.

Um die Platzhirsche im High-End-Segment wie die RTX 4080 aus den unten verlinkten Tests angreifen zu können, werden aber sicher noch einige Jahre vergehen und viele Hürden genommen werden müssen.

Was sagt ihr zur MTT S80? Glaubt ihr, Moore Threads kann es demnächst mit Nvidia und AMD aufnehmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!