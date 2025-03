Nach 250 Millionen Dollar für eine Staffel: Amazon legt dickes Action-Franchise der Avengers-Regisseure auf Eis

Citadel war für Amazon ein teurer Spaß. Offenbar zu teuer – wie sich jetzt herausstellt. Bildquelle: Amazon Studios

Citadel sollte das nächste große Ding für Amazon werden. So richtig abgehoben hat die actionlastige Thriller-Serie in James-Bond-Manier aber bis heute nicht. Trotz einer 250 Millionen Dollar teuren ersten Staffel und den Avengers-Regisseuren am Steuer, löste die Serie nicht gerade Stürme der Begeisterung aus.

Amazon legt den hauseigenen einen Bond-Verschnitt auf Eis

Auf Rotten Tomatoes kommt die Amazon-Serie zum Beispiel auf maue 51 Prozent im Kritiker-Durchschnitt, während sich Zuschauer mit 62 Prozent zumindest etwas versöhnlicher zeigen. Bezüglich der Einschaltquoten lässt sich kein eindeutiges Fazit treffen, doch wahrscheinlich hätte sich Amazon mehr erhofft.

Denn wie TheHollywoodReporter berichtet, liegt die Zukunft des Action-Franchises vorerst auf Eis. Gleich mehrere neue Spin-offs waren bereits geplant, die auf Citadel und die internationalen Folgeserien Citadel: Diana (aus Italien) und Citadel: Honey Bunny (aus Indien) folgen sollten.

Doch daraus wird erstmal nichts, während nicht ausgeschlossen wird, dass Amazon von den Citadel-Plänen künftig ganz die Finger lässt. Aktuell können sich Citadel-Fans nur noch auf den Release der zweiten Citadel-Staffel freuen, die bereits abgedreht ist und ursprünglich für Herbst 2025 geplant war, aber nun doch erst im Frühling 2026 kommt.

2:06 Citadel: In der neuen Spionage-Serie von Amazon wird ein Game of Thrones-Star zum Agenten

Die neue Season mit Richard Madden (Game of Thrones) und Priyanka Chopra Jonas (Matrix Resurrections) in den Hauptrollen soll nochmal fein geschliffen werden, nachdem es schon bei der Produktion von Staffel 1 zu großen Problemen gekommen war. Ursprünglich waren dafür nur 160 Millionen Dollar eingeplant, doch tatsächlich soll sich das Budget auf 250 bis 300 Millionen US-Dollar aufgebläht haben.

Das macht Citadel zur zweitteuersten Serie von Amazon, die bei den Kosten nur noch von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht übertroffen wird.

Laut TheHollywoodReporter ist man bei Amazon MGM mit der aktuellen Bilanz der Serie, die unter den Produzenten Joe und Anthony Russo (Avengers 3, 4, 5 und 6) entstand, alles andere als zufrieden . Die Meldung geht übrigens Hand in Hand mit dem Ausstieg des Head of Amazon MGM Studios Jennifer Salke, für die Citadel ein persönliches Herzensprojekt darstellte.

Für die Zukunft braucht Amazon übrigens gar keine James-Bond-Kopie. Erst kürzlich erlangte der Megakonzern die komplette kreative Kontrolle über das 007-Franchise und muss sich dafür nicht mehr mit Barbara Broccoli und Michael G. Wilson einig werden.

Noch stehen keine offiziellen Pläne fest, doch Fans dürfen guten Gewissens mit neuen Filmen und TV-Serien rund um James Bond bei Amazon Prime Video rechnen.