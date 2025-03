James Bond: Amazon verpflichtet prominentes Produzenten-Duo für den nächsten Film

Daniel Craig verkörperte den Agenten das letzte Mal 2021. Nach seinem Nachfolger wird derzeit noch gesucht. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Erst Ende Februar 2025 wurde bekannt, dass sich Barbara Broccoli und Michael G. Wilson nach 30 Jahren aus dem Agenten-Business zurückziehen und ihre Cocktails nun bestellen, wie sie möchten.

Anscheinend machte sich Lizenzinhaber Amazon aber gleich auf die Suche nach Ersatz, denn bereits einen Monat später steht jetzt ein neues Duo fest.

Von Superhelden und Zauberern zum Agenten 007

Wie Deadline berichtet, produzieren Amy Pascal und David Heyman den nächsten James-Bond-Film. So heißt es in einem offiziellen Statement von Amazon MGM Studios:

Amy Pascal und David Heyman gehören zu einer hochkarätigen Gruppe von Produzenten, die große Film-Franchises entwickelt und betreut haben, die an den Kinokassen erfolgreich waren und von der Kritik gelobt wurden. Wir fühlen uns geehrt, mit ihnen an James Bonds nächsten Kapitel zu arbeiten und freuen uns darauf, dem weltweiten Publikum eine Geschichte zu liefern, die dem einzigartigen Erbe dieser geliebten Figur gerecht wird.

Ja, ihr habt richtig gehört. Die beiden haben bereits große Filmprojekte zu verantworten. Welche? Wir sagen nur Spider-Man und Harry Potter.

Tatsächlich produzierte Amy Pascal die letzten drei Marvel-Filme der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft, die derzeit von Tom Holland verkörpert wird.

David Heyman wiederum wirkte an allen acht Filmen über den Waisenjungen mit der Blitznarbe mit und auch an anderen Blockbustern wie zum Beispiel Gravity oder Wonka mit Timothée Chalamet.

Woran arbeiten Pascal und Heyman derzeit?

Heyman konzentriert sich aktuell auf die Vorproduktion der kommenden Harry-Potter-Serie von HBO. Zusätzlich unterstützt er Taika Waititi (Jojo Rabbit) bei seinem neuen Film Klara and the Sun, in dem Jenna Ortega (Wednesday) und Amy Adams (Man of Steel) die Hauptrollen spielen.

Gemeinsam mit Heyman fokussiert sich Pascal derweil auf die Produktion des Coming-of-Age-Dramas Jay Kelly für Netflix. Der Cast besteht unter anderem aus George Clooney (The Descendants) und Adam Sandler (Murder Mystery). Außerdem wird sie für den Streaming-Dienst an der Seite von Mark Gordon (Der Soldat James Ryan) ebenfalls das Narnia-Reboot produzieren, bei dem Greta Gerwig (Barbie) Regie führt. Das soll bereits Weihnachten 2026 erscheinen.

Amazon möchte übrigens an zwei wichtigen Kriterien der Vergangenheit festhalten, was den neuen Schauspieler für 007 betrifft.