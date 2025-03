Nach 320-Millionen-Flop bei Netflix sieht Marvel das Regisseur-Duo für Avengers 5+6 kritisch

Die Produktion von Avengers: Doomsday läuft im Frühjahr 2025 endlich an. Bildquelle: Disney / Marvel

Die beiden kommenden Avengers-Filme Doomsday und Secret Wars werden unheimlich wichtig für Marvel. Sie bringen inhaltlich die sogenannte Multiverse-Saga zu einem hoffentlich befriedigenden Abschluss und sollen den einst guten Ruf des ins Straucheln geratenen Marvel Cinematic Universe wiederherstellen.

Von Avengers 5 und 6 hängt viel ab - das sollen nun einem Insider zufolge auch die mit großem Tamtam zu Marvel zurückgekehrten Regisseure Anthony und Joe Russo zu spüren bekommen.

Ist der Ruf erst ruiniert …

Was ist passiert? Stolze 320 Millionen US-Dollar hat der jüngste Netflix-Film der Russo-Brüder verschlungen. The Electric State kann Kritiker und Zuschauer aber nicht überzeugen.

Somit ist der Streifen das jüngste Mitglied einer Reihe an sündhaft teuren, aber qualitativ fragwürdigen Filmen, die seit ihrem Marvel-Weggang im Jahr 2019 von den Avengers-Endgame-Regisseuren umgesetzt wurden. Budget und Rezeption der Filme lagen oft weit auseinander:

2020: Extraction ( Budget: 65 Millionen US-Dollar, Rotten-Tomatoes-Score: 67 Prozent)

Extraction ( 65 Millionen US-Dollar, 67 Prozent) 2021: Cherry ( Budget: 40 Millionen US-Dollar, Rotten-Tomatoes-Score: 37 Prozent)

Cherry ( 40 Millionen US-Dollar, 37 Prozent) 2022: The Gray Man ( Budget: 200 Millionen US-Dollar, Rotten-Tomatoes-Score: 45 Prozent)

The Gray Man ( 200 Millionen US-Dollar, 45 Prozent) 2023: Extraction 2 ( Budget: 65 Millionen US-Dollar, Rotten-Tomatoes-Score: 80 Prozent)

Extraction 2 ( 65 Millionen US-Dollar, 80 Prozent) 2025: The Electric State (Budget: 320 Millionen US-Dollar, Rotten-Tomatoes-Score: 15 Prozent)

Abgesehen von den noch als okaye Actionfilme geltenden beiden Extraction-Teilen sieht die jüngere Filmografie der Russo-Brüder demnach mau aus.

Kevin Feige hat Bedenken

War es eine gute Idee, die Regisseure zu Marvel zurückzuholen? Diese Frage dürften sich derzeit nicht nur viele Fans von Doctor Strange, Spider-Man, Thor und Co. stellen. Auch MCU-Mastermind Kevin Feige soll laut dem als gut informiert geltenden Insider Daniel Richtman ins Grübeln gekommen sein.

In einem Post an seine Patreon-Unterstützer (via Comicbookmovie.com) berichtet er, dass Kevin Feige besorgt sei und die Produktion stärker als je zuvor beaufsichtigen möchte:

Kevin Feige hat Bedenken, dass die Russos bei den nächsten beiden Avengers-Filmen Regie führen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es jedoch keine Option, sie noch zu ersetzen. Daher plant er, die Projekte genau zu überwachen, um sicherzustellen, dass das Drehbuch gut ist und alles auf Kurs bleibt. Er wird sich mehr denn je um die Beiden kümmern.

Die Kameras laufen schon bald an

Ein Rausschmiss der Russo-Brüder soll laut Richtman nicht mehr möglich sein. Denn die Dreharbeiten zu Avengers: Doomsday sollen noch im März 2025 starten. Zu kurzfristig für Marvel, um jetzt noch den Regiestuhl neu zu besetzen. Deshalb soll Kevin Feige jeden Schritt der Russo-Brüder genauestens beobachten.

Im Vergleich zu den früheren Phasen des MCU soll sich Kevin Feige in den vergangenen Jahren weniger ins Tagesgeschäft eingemischt haben. Viele Marvel-Fans sehen darin den Grund für den qualitativen Abbau der Filme und dürften es daher sogar begrüßen, wenn sich der Marvel-Chef bei Doomsday und Secret Wars wieder stärker einmischt.

Denkt aber wie immer daran: Insider sind keine offiziellen Quellen. Es handelt sich letzten Endes nur um ein Gerücht. Daniel Richtman lag in der Vergangenheit aber schon oft richtig, wenn es um den Marvel-Kosmos ging.

Ob Avengers: Doomsday die große Rückkehr des MCU einläutet, erfahren wir erst in etwas mehr als einem Jahr. Am 29. April 2026 startet der große Eventfilm mit Rückkehrer Robert Downey Jr. in der Hauptrolle in den deutschen Kinos.