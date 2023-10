Cities: Skylines 2 hat jetzt schon 8 kostenlose DLCs angekündigt, und das steckt drin

Mit insgesamt 8 Region Packs können eure Städte vollkommen unterschiedlich aussehen.

Während der Vorgänger als eines der besten Aufbauspiele der letzten Jahre gilt, tut sich Cities: Skylines 2 aktuell noch schwer, was an einem holprigen Release liegt. Nicht nur zwingen Performance-Probleme selbst die stärksten PCs in die Knie, auch die Wirtschaft scheint aktuell ziemlich kaputt zu sein.

Während sich die Entwickler nun vor allem auf die Behebung von Fehlern und technische Verbesserungen konzentrieren wollen, wurden aber auch schon die ersten, kostenlosen Erweiterungen angekündigt. Die entwickelt Colossal Order allerdings nicht selbst.

Diese 8 Erweiterungen sind bestätigt

Bei den insgesamt acht angekündigten Erweiterungen handelt es sich um sogenannte Region Packs die eure Städte im Stil verschiedener Länder und Regionen rund um die Welt erstrahlen lassen sollen, also neue Skins für Wohnhäuser, öffentliche Gebäude und mehr bringen. Folgende Packs sollen erscheinen:

Deutschland

Japan

Vereinigtes Königreich

Ostküste der USA

Westküste der USA

China

Frankreich

Osteuropa

Wie auch schon beim Vorgänger setzt man dabei wieder auf Modder aus der Community, die für die insgesamt über 2.500 neuen Assets verantwortlich sind. Mit dabei sind bekannte Gesichter wie Titan, bsquiklehousen, Darf, RichardShi, MacWelshman, Badi_Dea, Feindbold und Gurny. Insgesamt 35 Creator sollen an den 8 Erweiterungen beteiligt sein. Einen ersten Blick auf die Inhalte könnt ihr im Trailer werfen:

1:33 Cities: Skylines 2 zeigt im Trailer erste DLCs, die euch rund um die Welt reisen lassen

Einen genaueren Releasetermin für die DLCs gibt es noch nicht, im Trailer ist lediglich von einem bald die Rede. Da die neuen Inhalte aber nicht bei den Entwicklern selbst entstehen, müssen wir vielleicht nicht mehr allzu lange warten. Noch mehr aktuelle Nachrichten, Guides und weitere Artikel zu Cities: Skylines 2 findet ihr natürlich auf unserer Themenseite oder gleich hier:

Freut ihr euch schon darauf, in Cities: Skylines 2 eure Heimatstadt nachzubauen, oder vielleicht eine japanische oder französische Metropole zu errichten? Spielt ihr überhaupt schon die neue Städtebausimulation, oder wartet ihr wegen der technischen Probleme erst einmal die nächsten Updates und Patches ab? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!