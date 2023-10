Cities: Skylines 2 - Der erste Patch ist jetzt da und packt natürlich die Performance an

Die ersten Baustellen werden hochgezogen, um Cities: Skylines 2 zu reparieren.

Am 24. Oktober erschien mit Cities: Skylines 2 das interessanteste Aufbauspiel des ganzen Jahres. Allerdings war auch im Vorfeld schon klar, dass Spielerinnen und Spieler hier kein technisch einwandfreies Endprodukt in die Hand gedrückt bekommen.

In unserem Test hat sich dann gezeigt, dass Cities: Skylines 2 fürchterlich optimiert ist und vor allem im späteren Spielverlauf kommt es zu enormen Framerate-Einbrüchen oder sogar Abstürzen. Beides könnte ab sofort etwas weniger vorkommen. Denn der erste Patch nach Release wurde bereitgestellt und soll genau diese beiden Bereiche etwas in den Griff kriegen.

21:20 Die große Stadtbau-Hoffnung startet mit ärgerlichen Problemen! - Cities: Skylines 2 im Test

Auch wenn auf Cities: Skylines 2 wohl noch eine Menge Patches zukommen und zahlreiche Fehler behoben werden müssen, bleibt dieses erste Update noch recht überschaubar. Es gibt in den Patch Notes nicht sonderlich viele Punkte. Aber immerhin ein paar wichtige:

Der Detailgrad ist jetzt unabhängig von der Auflösung, damit bei hoher Auflösung eine bessere Performance möglich wird.

Der Nebel wurde geringfügig optimiert.

Optimierungen und Verbesserungen für die Tiefenschärfe.

Verbesserungen für Global Illumination wurden vorgenommen.

Das Stottern wurde behoben, wenn Gebäude spawnen oder aufstufen.

Verschiedenste Stotterer auf allen Systemen wurden behoben.

Ein Crash nach dem Aufstufen der Windturbine wurde behoben.

Ein Crash wurde behoben, wenn ein Auto in ein verstecktes Auto mit Wohnwagen crasht.

Ein Crash durch Mesh Loading bei niedrigen Auflösungen wurde behoben.

Das sind vorerst alle Verbesserungen des ersten Patches für Cities: Skylines 2. Natürlich bittet das Team abschließend noch darum, alle weiteren Ursachen für Patches oder Performance-Probleme zu melden, damit man sich derer annehmen kann. Wann der nächste Patch erscheint, ist nicht bekannt. Es soll aber nicht allzu lange dauern.

Was ist eure Meinung zum ersten Patch von Cities: Skylines 2? Konntet ihr das Update bereits ausprobieren und hat sich dadurch für euch spürbar etwas am Spiel verbessert? Oder ärgert ihr euch weiterhin mit der Technik rum? Welche Verbesserungen wünscht ihr euch aktuell am meisten? Oder wartet ihr lieber noch auf Patches, bevor ihr überhaupt spielt? Schreibt es in die Kommentare!