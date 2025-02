»Größtenteils negativ« - Auf Steam gibt's um Civilization 7 mächtig Ärger. Was ist passiert?

Auf Steam hagelt es aktuell Beschwerden über das neue Civilization - verfasst von Vorbestellern der teuren Deluxe und Founders-Edition.

Civilization 7 ist zwar offiziell noch gar nicht draußen, doch schon jetzt gibt's in der Community große Aufregung um den neuen Anwärter auf den Globalstrategie-Thron. Denn auf Steam hagelt es massenweise negative Bewertungen für das neueste Werk aus dem Hause Firaxis.

Die Probleme sind offenbar tiefgreifend. Auf Steam steht Civ 7 aktuell mit rund 1400 Rezensionen bei einem vernichtenden größtenteils negativ . Wie kann das sein?

»Unausgereiftes Gameplay, schreckliches Design«

Erst vor einigen Tagen hatten wir berichtet, dass das neue Civilization in den internationalen Pressekritiken nicht gerade mit Lob überschüttet wird. Auch unser Tester Rainer Hauser befand in seiner Rezension, dem Spiel fehle es eindeutig noch am letzten Schliff; Civ 7 fühle sich aktuell noch unvollendet an.

Deutlich drastischer sieht das aktuell die Community. Denn obwohl der offizielle Release von Civ 7 erst am 11. Februar stattfindet, können − Advanced Access sei Dank − Käufer der teuren Deluxe und Founders-Edition schon seit dem 6. Februar ran. Und genau die sind momentan wenig begeistert.

Für 100, beziehungsweise 130 Euro bekommen sie ein Spiel vorgesetzt, das alles andere als einen fertigen Eindruck macht. Für Frust sorgt vor allem die Benutzeroberfläche (UI). Viele Nutzer beschweren sich, das UI sehe aus, als wäre es in der Alphaphase als Mittel zum Zweck gebastelt und dann allerdings niemals wieder verändert worden. Nutzer Cool CGI Dog schreibt dazu etwa:

Die Benutzeroberfläche ist totaler Murks, alles sieht super chaotisch aus, die Ressourcensymbole sehen aus wie Stock-Images von 1998. Es gibt keinen erkennbaren Aspekt von Sorgfalt, der in das Spiel gesteckt wurde. Das hätte ich von Firaxis nie erwartet. Wenn man dieses unfertige Chaos mit der Veröffentlichung von Civ VI vergleicht, ist es wie Tag und Nacht. Civ VII braucht mindestens eine komplette visuelle Überarbeitung der Benutzeroberfläche, um den horrenden Preis auch nur ansatzweise zu rechtfertigen.

Das ist aber nicht das einzige Problem der Community. Generell mache das Spiel schlicht und einfach den Eindruck, unfertig zu sein. Dass die wichtige Epoche der Postmoderne nicht zum Release enthalten ist, sei nur die Spitze des Eisbergs. Nutzer Dredd™ findet, Civilization 7 wirke, als hätte es sich nicht entscheiden können, in welche Richtung es gehen soll . Und Nutzer Con schreibt:

Mein Problem ist, dass es 0 Anpassungsmöglichkeiten für die Runde gibt, bevor man beginnt. Ich kann die Ressourcenverteilung nicht ändern, meine Kartengröße nicht über 3 Typen hinaus ändern oder sogar so etwas Grundlegendes wie eine verdammte Karte auswählen. Es gibt wirklich keine Vielfalt bei der Kartenauswahl. Von den schnellen Kämpfen und Bewegungen ganz zu schweigen, die das Spiel klobig wirken lassen.

Neben der zu geringen Kartenvielfalt stoßen auch die erzwungenen Zivilisationswechsel zwischen den Zeitaltern einigen Nutzern auf. Viele würden wohl einfach gerne von Antike bis Moderne mit dem gleichen Volk weiterspielen.

Die Bedenken aus der Community sind auch beim Entwickler Firaxis angekommen. Auf Steam schreibt das Studio, man sei sich der Unzufriedenheit besonders hinsichtlich des User Interfaces bewusst und arbeite an einer Lösung. Man wolle aktiv an Verbesserungen für Civilization 7 arbeiten. Unter anderem seien für die Zukunft auch neue Karten geplant.

Am 11. Februar steht jetzt aber erstmal der vollwertige Release von Civ 7 an. Dann dürfte sich noch deutlicher zeigen, was die breite Mehrheit der Spieler über den neusten Serienableger denkt.