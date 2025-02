Königin Himiko wacht in Civ 7 über die japanische Zivilisation. Was würde sie wohl zu den internationalen Wertungen des Strategiespiels sagen?

Über acht Jahre mussten 4X-Fans warten, jetzt ist Sid Meier's Civilization 7 endlich da. Am 11. Februar 2025 erscheint der heißersehnte siebte Teil des Globalstrategie-Goldstandards für den PC und beinahe alle gängigen Konsolen. Wir konnten das Spiel bereits auf Herz und Nieren abklopfen und können euch so schon eine Woche vor dem offiziellen Start unseren umfangreichen Test liefern.

Für Tester Reiner Hauser gehen zwar viele der Neuerungen von Civ 7 deutlich besser auf, als er erwartet hätte, doch dem Spiel fehlt es noch am letzten Schliff - unter anderem, weil es die Epoche der Postmoderne nicht in die Releaseversion geschafft hat.

Civilization 7 im Test: So anders, so gut, so unvollendet

Und obwohl unsere Wertung für euch natürlich das Maß aller Dinge sein sollte, wollen wir euch nicht vorenthalten, was die internationalen Kolleginnen und Kollegen zu Firaxis' neusten Strategiestreich zu Papier gebracht haben.

Der Wertungsspiegel offenbart: Civilization 7 leistet sich zum Start ein paar mehr Patzer als sein direkter Vorgänger Civ 6. Zwar stoßen die nun in Zeitalter unterteilten Partien mit Kulturwechseln bei den meisten Testern auf Gegenliebe, doch nicht jeder Civ-Fan wird sich mit diesen Neuerungen anfreunden können.

Bei genauerem Hinsehen entsteht zudem der Eindruck, nicht alle Mechaniken seien ganz zu Ende gedacht. Wirklich einig werden sich die internationalen Kritiker allerdings nicht. Die Wertungen zum siebten Civ liegen weit auseinander. Während der britische Guardian etwa Lobeshymnen auf das Strategiespiel sind, sind die Kollegen von Eurogamer ganz und gar nicht begeistert.

16:15 Civilization 7 - Test-Video zur neuen Weltreich-Strategie

Auf dem internationalen Wertungsportal Metacritic steht die PC-Version von Civ 7 aktuell bei einer soliden 80 im Wertungsdurchschnitt. Mit einer 82 liegt unser Urteil nur unwesentlich darüber. Testergebnisse für die Konsolenversionen sind noch nicht veröffentlicht und werden erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Die Stimmen der Tester

GameStar - Wertung: 82 »Civilization 7 überzeugt mit frischen Ideen, doch es fehlt am letzten Schliff.« - Hier geht's zum Test.

GamePro - Wertung: 83 »Civilization 7 hat tolle Ideen im Gepäck, benötigt aber noch etwas Feinschliff in Sachen Balancing und KI.« - Hier geht's zum Test.

Guardian - Wertung: 100 Civilization VII ist das Civilization von heute - tiefgründig und komplex, aber mit dem Fokus auf menschlicher Dramatik und Leistung und nicht auf gesichtslosen Einheiten, die über eine mathematische Matrix fegen. Es gibt immer noch wenige Momente in Videospielen, die so erfreulich sind wie der Bau der Hängenden Gärten, die Entdeckung eines fruchtbaren neuen Standorts für eine Stadt oder der Einmarsch einer Phalanx von Truppen in eine zerstörte feindliche Hauptstadt. Dieses Spiel, das mich einmal fast meinen Job gekostet hätte, wird sich anmutig mit Stunden, Tagen und möglicherweise Monaten Ihres Lebens davonschleichen. Aber es hat ja auch noch nie jemand die Welt an einem Nachmittag erobert. - Hier geht's zum Test.

The Games Machine - Wertung: 95 Wenn man der Beste ist, ist der schwierige Teil, dies zu bestätigen. Firaxis Games schafft es auch dieses Mal wieder, und zwar auf vielen Ebenen. Es gelingt mit dem revolutionären Alterssystem, mit spezifischen Spielmechaniken für jede von ihnen. Und es tut es bei vielen kleinen Gelegenheiten, jedes Mal, wenn es eine Wahl einfach und intuitiv macht, vielleicht dank der Sauberkeit der Schnittstelle. Civilization VII ist gleichzeitig das komplexeste 4X-Spiel auf dem Markt und das am einfachsten zu spielende, mit einer bemerkenswerten Fülle an möglichen Ansätzen. Die Tatsache, dass man die Fehler an den Fingern einer Hand abzählen kann, ist etwas Wunderbares. - Hier geht's zum Test.

Destructoid - Wertung: 90 Ungeachtet kleinerer Kritikpunkte am Spiel macht Civilization 7 eine Menge Spaß. Das System der Zeitalter ist eine große Neuerung im Spiel und wertet das Genre ungemein auf. Firaxis hätte bei diesem Teil wahrscheinlich mit einem sichereren Ansatz auskommen können, indem man sich einfach für eine bessere Grafik entschieden hätte. Stattdessen wurden viele der Kernsysteme mutig überarbeitet, um das gesamte Spiel sowohl für Neulinge als auch für Veteranen zu vereinfachen. Ich bin froh, dass Firaxis immer noch Wege findet, ein Genre zu verbessern, das es über die Jahre gemeistert hat, und als Ergebnis ist die Serie mit Sid Meier's Civilization 7 in ihrer bisher besten Form. - Hier geht's zum Test.

GameRant - Wertung: 90 Sid Meier's Civilization 7 bietet ein fantastisches Erlebnis für Fans des Franchise und des Genres. Das rundenbasierte Gameplay macht unendlich viel Spaß, die Zivilisationen und Anführer sind eine Freude zum Spielen und die Erforschung der Geschichte ist eine Augenweide. Es hat ein paar Schwächen, die ausgemerzt werden müssen, aber wie bei fast allen Sid Meier's Civilization-Spielen zuvor, werden diese wahrscheinlich mit zukünftigen Patches und DLC-Inhalten behoben. Für altgediente Spieler, die schon sehnsüchtig auf den nächsten Teil gewartet haben, oder für neue Spieler, die noch nie etwas mit dieser Serie zu tun hatten, ist dies vielleicht genau das, wonach sie gesucht haben. - Hier geht's zum Test.

Jeuxvideo.com - Wertung: 85 Civilization VII ist ein echter Erfolg. Als alter Hase eines Genres, das in den letzten Jahren neue Gesichter begrüßt hat, ist es oft schwierig, sich anzupassen, aber die Entwickler bei Firaxis haben ihre Aufgabe perfekt erfüllt, indem sie sich von den besten Elementen der Konkurrenz inspirieren ließen und gleichzeitig das beibehielten, was die Serie stark macht. Die Aufteilung in verschiedene Zeitalter mit unterschiedlichen Richtungen und die vielen Möglichkeiten, die Strategie anzupassen, sorgen für ein fesselndes Spiel bis zum Ende, wo in früheren Spielen oft Ermüdungserscheinungen am Ende des Spiels auftraten. Mit einem erstklassigen Soundtrack und einer verfeinerten und detaillierten Grafik wird Civ 7 alle Zielgruppen ansprechen, auch wenn die Benutzeroberfläche wahrscheinlich einige Verbesserungen verdient. Ausgezeichnetes Werk! - Hier geht's zum Test.

GameSpot - Wertung: 80 Der ›Nur noch eine Runde‹-Aspekt von Sid Meier's Civilization VII ist immer noch so fesselnd wie eh. Verschiedene Facetten, wie die der Diplomatie, der Spionage, der Krisen und des Kampfes, greifen altbekannte Probleme auf. Vermächtnispfade und erzählerische Ereignisse bieten reichhaltige und lohnende Möglichkeiten für den Aufstieg im Laufe der Zeit. Leider muss ich als jemand, der die Höhepunkte früherer Teile der Serie miterlebt hat, feststellen, dass das reine Civilization VII-Erlebnis noch ein paar Verbesserungen benötigt, da es durch die bereits erwähnten Probleme bei kurzen, aber entscheidenden Epochenübergängen behindert wird. Zugegeben, die Änderungen, die die Serie im Laufe der Jahre erfahren hat - sei es die Debatte über quadratische oder sechseckige Felder, das ›eine Einheit pro Feld‹-Drama oder die Stadtplanung mit Bezirken - waren letztendlich zum Besseren. Die Themen, die zu Beginn als umstritten oder umständlich galten, ebneten den Weg für ein besseres Gesamterlebnis. Auch wenn Civilization VII ein starkes Fundament hat, werden wir das volle Potenzial des Spiels vielleicht erst viel später sehen. Aber hey: Wenigstens war das Franchise in dieser Hinsicht beständig. - Hier geht's zum Test.

GamesRadar+ - Wertung: 80 Civilization 7 ist ein revolutionäres Strategiespiel für Neueinsteiger und langjährige Fans gleichermaßen. Obwohl einige Änderungen im Bereich der Diplomatie und der Zeitalter zu wünschen übrig lassen, zahlen sich die vielen kleinen Neuerungen - zusammen mit Firaxis' größtem Wagnis, die Langeweile der langwierigen Kampagnen zu beseitigen - hervorragend aus. - Hier geht's zum Test.

PC Games - Wertung: 80 Die kühne Neuausrichtung hat sich ausgezahlt, und Civ 7 bringt viel Dynamik und Flexibilität in das bewährte Spielkonzept. Traditionalisten könnten jedoch abgeschreckt werden. Civ 7 fehlt zudem der letzte Feinschliff für die Veröffentlichung. - Hier geht's zum Test.

IGN Deutschland - Wertung: 60 Auch wenn es toll aussieht: Das Innere des neuesten Teils der Civilization-Serie ist nicht sehr inspirierend. Einige gute Ideen werden durch eine Menge schlechter Ideen aufgewogen. Das größte Problem: Es fühlt sich nicht mehr wie ein Civilization-Game an! Hier haben die Entwickler definitiv zu viele radikale Änderungen vorgenommen. - Hier geht's zum Test.

Eurogamer Deutschland - Wertung: 60 Letztendlich bleibt Civilization 7 im Kern ein Civilization-Spiel. Aber: Die neue Gameplay-Mechanik mit den wechselnden Zeitaltern ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, was ich nach all der Zeit mit der Testversion davon halten soll. Ich sehe Civilization 7 als eine solide Grundlage für das, was in Zukunft kommen wird. In einem Jahr könnte dieses Spiel ganz anders aussehen, geschweige denn in drei oder vier Jahren. Aber ob ihr schon jetzt bereit seid, euch auf dieses Abenteuer einzulassen, hängt von euch ab. Ihr könntet es lieben. Oder es hassen. Oder ihr könntet, wie ich, zwischen beidem gefangen sein. - Hier geht's zum Test.