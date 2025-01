Civilization 7 als »Einstiegsdroge für Fachbücher« - Historiker hat einen ganz klaren Wunsch an die Strategie-Hoffnung

Wer Civilization spielt, greift eher zum Geschichtsbuch: Das ist die Hoffnung eines Entwicklers und Wissenschaftlers bei Firaxis.

Die Civilization-Spiele thematisieren Weltgeschichte, sind aber von akkurater Geschichtsdarstellung etwa so weit entfernt, wie Galileo Galilei von der Gründung von Byzanz.

Dennoch hofft ein Wissenschaftler darauf, dass Civilization 7 in Spielern eine Faszination für Weltgeschichte und die entsprechende Literatur weckt.

Dr. Andrew Johnson, der an der Universität Stockholm Sozial- und Kulturanthropologie lehrt, verriet im Gespräch mit den Kollegen von PC Gamer seine Hoffnung, Civilization 7 werde das Interesse an Geschichte entfachen:

Johnson arbeitet seit 2020 beim Entwickler Firaxis und berät das Studio in seiner Rolle als Senior Historiker zu den geschichtlichen Abläufen im Spiel. Seine Hoffnung: Civ 7 könnte einen Anreiz setzen, selbst mal zum Sachbuch zu greifen:

Wenn die Leute sehen: Ok, das hier ist die Ming-Dynastie, aber wie unterscheidet sich das von der Han-Dynastie? Das könnte jemanden dazu bringen, sich für Geschichte zu interessieren und das ist es, was zählt. Es ist noch nicht das Fachbuch. Aber es könnte eine Einstiegsdroge in die Welt der Fachbücher sein. Also, wenn Fachbücher Drogen wären.