Alle Editionen von Civilization 7: Was Founder-, Deluxe- und Vorbesteller-Versionen unterscheidet

Den Anführer Tecumseh und die Shawnee-Zivilisation bekommt ihr als Vorbesteller.

Es dauert gar nicht mehr so lang: Civilization 7 erscheint am 6. Februar 2025 im Early Access und eine Woche später im finalen Release. Ihr könnt bereits jetzt den Geldbeutel zücken und den Strategie-Giganten vorbestellen, um exklusive Inhalte abzugreifen. Dabei habt ihr die Wahl aus Standard-, Deluxe- und Founder-Edition.

Wir erklären euch, was die Unterschiede sind und wie der Vorbesteller-Bonus aussieht.

Alle Editionen im Vergleich

Vorbesteller-Bonus

Wenn ihr Civ 7 vor dem vollen Release am 11. Februar bestellt, erhaltet ihr neben dem Basis-Spiel Zugang zum Tecumseh- und Shawnee-Pack. Darin sind der Stammes-Anführer Tecumseh und das indigene Volk der Shawnee enthalten. Das erhaltet ihr aber auch, wenn ihr euch für die Gründer- oder Deluxe-Edition entscheidet.

Standard-Edition

Preis: 70 Euro

Wie üblich bekommt ihr mit der Standard-Edition nur das Hauptspiel ohne weitere Zusatzinhalte. Wenn ihr vor Release bestellt, erhaltet ihr zusätzlich den Vorbesteller-Bonus.

Deluxe-Edition

Mit der Deluxe-Edition erhaltet ihr exklusive Inhalte.

Preis: 100 Euro

Mit der Deluxe-Edition erhaltet neben dem Hauptspiel fünf Tage Zugang zum Early Access und könnt das Spiel bereits ab dem 6. Februar spielen.

In der Deluxe-Edition ist außerdem Folgendes enthalten:

Tecumseh- und Shawnee-Pack

Kreuzwege der Welt-Sammlung, mit Inhalten nach der Veröffentlichung, inklusive 2 neuen Anführern, 4 neuer Zivilisationen, 4 neuer Naturwunder, einem besonderen Kosmetik-Bonus und mehr

Deluxe-Inhalts-Pack 2 Anführer-Personas 4 Profil-Anpassungen 1 alternativer Späher-Skin



Founder-Edition

Mit der Gründer-Edition erhaltet ihr alles aus der Deluxe-Edition und mehr.

Preis: 130 Euro

Auch die Founder-Edition ermöglicht euch neben dem Hauptspiel Zugang zum Early Access ab dem 6. Februar. Diese Version ist nur digital erhältlich und kann bis zum 28. Februar erworben werden.

In der Founder-Edition ist außerdem Folgendes enthalten:

Tecumseh- und Shawnee-Pack

Kreuzwege der Welt-Sammlung, mit Inhalten nach der Veröffentlichung, inkl. 2 neuen Anführern, 4 neuer Zivilisationen, 4 neuer Naturwunder, einem besonderen Kosmetik-Bonus und mehr

Recht auf Herrschaft-Sammlung mit Inhalten, die es nach der Veröffentlichung gibt, darunter 2 neue Anführer, 4 neue Zivilisationen, 4 neue Wunder, ein besonderer Kosmetik-Bonus und mehr

Deluxe-Inhalts-Pack: 2 Anführer-Personas 4 Profil-Anpassungen 1 alternativer Späher-Skin

Gründer-Inhalts-Pack 2 Anführer-Personas 4 Profil-Anpassungen 1 Kriegsnebel-Geländefeldset 1 Gründer-Palast-Skin



Civilization 7 hat einige Änderungen an der Reihe im Gepäck. Beispielsweise steuert ihr erstmals nicht nur eine Fraktion, sondern müssen in drei verschiedenen Zeitaltern je eine andere wählen. Alles zu den verschiedenen Völkern und den Anführern erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel. In der Box findet ihr außerdem weitere Eckdaten zum Spiel.