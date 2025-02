Spieler entdeckt in Civilization 7 ein geheimes viertes Zeitalter und neue Anführer

Atombomben gibt es in Civ 7 zwar bereits, doch diese zu erforschen ist sehr aufwendig.

Civilization 7 ist noch nicht einmal offiziell erschienen, doch findige Spieler haben bereits tief im Code der Advanced Access Version gewühlt – und dabei möglicherweise eine große Überraschung entdeckt.

Ein Datamining-Fund deutet darauf hin, dass Firaxis ein viertes, bislang unangekündigtes Zeitalter plant: das Atomzeitalter. Neben dieser Erweiterung der Spielmechanik könnten auch neue Zivilisationen und Anführer auf dem Weg sein.

Ein neuer Abschnitt der Geschichte?

Bisher umfasst Civilization 7 drei Zeitalter: Antike, Erkundung und Moderne. Der Übergang zwischen diesen Zeitaltern erfolgt gleichzeitig für alle Spieler und bringt fundamentale Veränderungen mit sich – darunter neue spielbare Zivilisationen und Technologien. Doch laut einem Reddit-Nutzer habe ein Spieler aus der Civ-Community seines Heimatlandes den Code des Spiels analysiert und es könnte bald ein weiteres Kapitel folgen.

Das Atomzeitalter würde zeitlich nach der Moderne angesiedelt sein und könnte sich mit dem Kalten Krieg, der Gegenwart oder sogar futuristischen Technologien befassen. Dass Firaxis diesen Bereich bewusst ausgespart hat, bestätigte Lead Designer Ed Beach zuvor bereits in einem Interview mit IGN:

Wir haben sehr bewusst darauf verzichtet, in den Kalten Krieg einzutreten, weil er sich ganz anders anfühlt als der Rest der Modernen Ära.

Obwohl Beach hier keine direkte Bestätigung liefert, gibt es einen weiteren vielversprechenden Hinweis. Executive Producer Dennis Shirk sagte in demselben Interview, dass die Struktur des Spiels perfekt für zukünftige Ergänzungen geschaffen sei:

Die Art und Weise, wie das Design-Team jede Epoche mit eigenen Systemen, visuellen Elementen, Einheiten und Zivilisationen ausgestattet hat – das eröffnet so viele Möglichkeiten für die Zukunft.

16:15 Civilization 7 - Test-Video zur neuen Weltreich-Strategie

Autoplay

Neue Zivilisationen und Anführer gesichtet

Doch das Atomzeitalter ist nicht das Einzige, was Spieler im Code entdeckt haben. Der Dataminer-Fund enthält Hinweise auf neue spielbare Zivilisationen, darunter die Osmanen, Maori, Tonga, Island und sogar eine Piratenrepublik.

Als neue Anführer wurden historische Persönlichkeiten wie Edward Blackbeard Teach, Sayyida al-Hurra und Whina Cooper identifiziert. Auch ein Wunder-Paket mit Fokus auf Asien scheint geplant zu sein.

Firaxis selbst hat diese Funde bislang nicht kommentiert. Doch ein Blick auf die DLC-Strategie vergangener Civilization-Spiele zeigt, dass das Studio traditionell viele neue Inhalte nach dem Release nachliefert – und weitere Zeitalter scheinen alles andere als abwegig.

Falls ihr euch selbst überzeugen wollt: Die Daten wurde in der Datei Asset clound.env entdeckt, die ihr in eurer Civ-7-Installation an folgender Stelle findet:

*\Steam\steamapps\common\Sid Meier's Civilization VII\Base\Platforms\Windows\Config

Ob es sich bei den Funden tatsächlich um geplante Neuerungen oder lediglich um vor dem Release gestrichene Inhalte handelt, bleibt unklar.

Während die Community nun über die möglichen neuen Inhalte spekuliert, hat Civilization 7 derzeit mit gemischten Spielerkritiken zu kämpfen. Seit dem Advanced-Access-Start für Deluxe- und Founder-Edition-Käufer am 6. Februar gab es vor allem Beschwerden über die Benutzeroberfläche. Firaxis hat dafür aber bereits Besserung versprochen.

Trotz der durchwachsenen ersten Reaktionen hat das Spiel jedoch mehr als nur ein solides Fundament zu bieten – und dementsprechend auch die Möglichkeit, mit neuen Inhalten in Zukunft noch besser zu werden. Vielleicht ja mit dem Atomzeitalter.