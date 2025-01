Bei der Frage nach dem besten Civilization gibt es ein knappes Rennen um den ersten Platz

Ihr habt fleißig über euer liebstes Civilization abgestimmt, so ist die Umfrage ausgegangen.

Wir sind fies: Der Gewinner des Titels Bestes Civilization in den Augen der GameStar-Community ist bereits im obigen Bild zu sehen. Na ja, einer der verfügbaren Anführer zumindest. Wenn ihr wisst, aus welchem Teil diese Version von Mahatma Ghandi stammt, seid ihr anderen bereits einen Schritt voraus.

Aber keine Sorge, wir lösen die Frage natürlich fix für alle auf. Danach widmen wir uns der Detailanalyse. Das in euren Augen bis dato beste Civilization ist …

Civ 5 thront (noch) ganz oben

Obwohl sich Civilization 6 im Laufe seiner langen Lebensspanne von nunmehr neun Jahren zu einem echten Dauerbrenner und mit über 11 Millionen verkauften Exemplaren zum bislang erfolgreichsten Teil gemausert hat, schlägt das Herz bei vielen von euch für den fünften Teil. Civilization 5 ist knapper Sieger im GameStar-hauseigenen Duell.

Bis zuletzt war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Teil 5 gegen Teil 6, Goliath gegen … einen anderen Goliath, verdammt, der Vergleich ging nach hinten los. Mit 34 Prozent (2.057 Stimmen) setzt sich Civ 5 hauchdünn gegen Civ 6 mit 29 Prozent (1.768 Stimmen) durch.

Dahinter folgt dann lange gar nichts, bevor es mit Civ 4 auf Rang drei (15 Prozent, 889 Stimmen) weitergeht. Dahinter folgen dann Civ 2 (10 Prozent, 618 Stimmen), Civ 3 (8 Prozent, 493 Stimmen) und auf dem letzten Platz der Serienerstling (5 Prozent, 301 Stimmen).

Was ihr anhand der Stimmabgaben merkt: Diese Umfrage stieß bei euch auf großes Interesse. Vielen Dank für eure rege Teilnahme! Wir holen die Umfrage also bestimmt noch einmal nach, sobald Civilization 7 demnächst erschienen ist und ihr eine Zeit lang spielen konntet.

Stimmen aus der Community

Plus-User Lonni hätte lange Zeit ganz klar für Teil 5 gestimmt, aber dann hat Civ 6 es dank seines tollen Add-Ons für ihn doch noch übertrumpft:

Hätte nicht gedacht, das Teil 5 zu toppen wäre, aber mit einer gewissen Offenheit für Veränderung hat Teil 6 das tatsächlich für mich noch übertroffen (spätestens nach Rise and Fall). Bin gespannt, was Civ7 bringen wird, da ja anscheinend wieder einiges umgekrempelt wird.

Zele hat sogar die Leistung vollbracht, seine Wahl nach objektiven Maßstäben zu treffen, obwohl sein Herz etwas ganz anderes sagt. Irgendwie romantisch, oder?!

Civ 5 mit allen Add-Ons ist imho unschlagbar innerhalb der Reihe, aber mein Herz hängt an Civ 2 …

brolly86 hat hingegen für keines der Civilizations so viel übrig wie für ein anderes Spiel von Sid Meier:

Sid Meier's Alpha Centauri von 1999 wird für mich wohl immer an der Spitze bleiben. Wegen des für die damalige Zeit komplexen Diplomatiesystems, des Einheitencreators, aber vor allem des Tech Trees und der Geschichte darum mit glaubwürdigen, durchdachten und immersiven Zusatzinfos, die Teils in philosophische Fragestellungen abdriften und zum Nachdenken anregen, plus den dazugehörigen Weltwundern.

In wenigen Wochen wird unser Umfrageergebnis bereits auf die erste große Probe gestellt. Am 11. Februar 2025 erscheint nach vielen Jahren des Wartens nämlich Civilization 7. Der neue Teil traut sich sogar, große Änderungen am bewährten Spielprinzip vorzunehmen. Das große Ziel: Veteranen wie Neueinsteiger gleichermaßen glücklich zu machen. Ob das gelingt, erfahrt ihr natürlich bei uns im Test.