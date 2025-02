Civilization 7: Patch 3 leitet Rettungsmaßnahmen ein, um die UI-Mängel zu beheben

Civilization 7 hat die Handwerker im Haus, die sich um einige der schlimmsten UI-Macken kümmern.

Civilization 7 befindet sich auf dem Weg der Besserung! Firaxis nimmt die Sorgen aus der Community ernst und bringt schon den dritten Patch seit Release, der einiges an dem vielfach kritisierten Interface umbaut. Am 13. Februar wurde das Update aufgespielt und die entsprechenden Patch Notes dazu geteilt.

Auch wenn der Patch nicht riesig ausfällt, stecken in diesem Update doch ein paar dringende Neuerungen drin. Einige wurden gar vor der derzeit beliebtesten Mod für Civ 7 inspiriert und integrieren ihre Änderungen jetzt ganz offiziell ins Spiel. Wir fassen die Highlights zusammen, die Patch Notes findet ihr auf Seite 2.

Endlich mehr Übersicht

Der Patch für Version 1.0.1. kümmert sich abseits von den üblichen Bugfixes und Stabilitäts-Verbesserungen vor allem um eine Optimierung der Benutzeroberfläche. Also alles was Icons, Menüs und Schrift betrifft. Dieser Bereich wurde vielfach kritisiert, da Civ 7 sich hier sehr unfertig anfühlt und damit oftmals die Übersicht verloren geht.

In einem derart strategischen tiefen Spiel natürlich keine gute Ausgangslage, vor allem dann, wenn Spielerinnen und Spieler viele Details im Verlauf einer Runde gar nicht mitbekommen. In 13 Punkten wurde das UI jetzt verbessert, hier sind die zwei größten Highlights davon:

Warnung bei einem Angriff: Gerade im späteren Spielverlauf konnte Angriffe auf einzelne Einheiten leicht übersehen werden, da das Spiel darauf nicht hinwies. Erst, wenn die Einheit schon hinüber war, gab es eine Nachricht. Jetzt bekommt ihr am Anfang einer Runde direkt mitgeteilt, wenn sich beispielsweise mal wieder ein Späher unter Beschuss befindet.

Gerade im späteren Spielverlauf konnte Angriffe auf einzelne Einheiten leicht übersehen werden, da das Spiel darauf nicht hinwies. Erst, wenn die Einheit schon hinüber war, gab es eine Nachricht. Jetzt bekommt ihr am Anfang einer Runde direkt mitgeteilt, wenn sich beispielsweise mal wieder ein Späher unter Beschuss befindet. Bessere Tooltips für Felder: Die derzeit beliebteste Mod aus der Community heißt Sukritact's Simple UI Adjustments, die wir auch nicht grundlos in unserer Mod-Übersicht empfehlen. Hier wurden Ertragssymbole kleiner dargestellt, sollte das Feld noch nicht modernisiert sein. Außerdem zeigen die Tooltips der Felder jetzt die Icons der dortigen Gebäude groß an. Dass Firaxis hier durchaus von Sukritact inspiriert wurde, zeigen sie mit einer Danksagung auch in den Patch Notes.

Falls ihr übrigens statt auf dem PC auf der Konsole spielt, müsst ihr euch noch weiter gedulden. Derzeit erscheinen die Patches für den PC deutlich früher als auf den Konsolen. Einer der Gründe, weshalb nach wie vor Crossplay nicht funktioniert.

In der Community kommen die Änderungen gut an. Nach wie vor gibt es natürlich Kritik, die nicht in Gänze von dem neuen Patch entkräftet wird. Aber die regelmäßigen Updates innerhalb weniger Tage wird zumindest als ein gutes Signal an die Community gesehen. Firaxis ist gerade hellwach und schraubt eifrig weiter an ihrem neuen Spiel.

Ob sie damit allzu schnell eine radikale Kehrtwende herbeiführen und beispielsweise auch die Steam-Rezensionen sich in absehbarer Zeit bessern, ist aber noch zu bezweifeln. Vermutlich wird es noch ein paar Patches lang dauern, bis die Fans sich mit dem Zustand von Civ 7 so richtig zufrieden sind.