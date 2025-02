Civilization 7: Spieler erklärt 100 Features, die in keinem Handbuch stehen

In Civ 7 steckt eine Vielzahl von Features, von denen euch das Spiel jedoch nicht alle verrät.

Wusstet ihr, dass ihr in Civilization 7 alle zivilen Einheiten verliert, wenn ihr in ein neues Zeitalter startet? Falls nein, ist das nicht eure Schuld, denn im Strategiespiel von Entwickler Firaxis stecken viele Funktionen und Details, die nirgendwo nachzulesen sind oder nicht ausreichend erklärt werden.

Community sammelt geheimes Civ-Wissen

Im Reddit-Beitrag von JordiTK stehen Features von Civ, die im Spiel selbst nicht nachvollziehbar sind. Andere Nutzer haben ebenfalls ihre Entdeckungen geteilt, und so ist eine Liste mit fast 100 Punkten entstanden.

Die komplette Liste findet ihr natürlich im oben verlinkten Reddit-Post oder auch im Steam-Forum. Sie sind in verschiedene Kategorien wie Militär, Siedeln oder Religion aufgeteilt.

Wir haben für euch ein paar der Wichtigsten rausgesucht:

Ihr verliert alle Belagerungs- und Schiffs-Einheiten am Ende des ersten Zeitalters.

Alle zivilen Einheiten, mit Ausnahme von Kommandanten, verschwinden beim Wechsel des Zeitalters. Das gilt auch für Späher.

Kommandanten sterben nicht, wenn sie besiegt werden. Sie kehren nach einigen Runden in der Hauptstadt zurück. Es ist allerdings unklar, wie viele Runden es dauert.

Eine Siedlung mit einem Wunder zu erobern, gewährt alle Boni des Wunders. Allerdings zählen eroberte Wunder nicht zum kulturellen Vermächtnis aus dem ersten Zeitalter.

Heilige Städte können unter keinen Umständen zu einer anderen Religion konvertiert werden.

Es ist auf dem PC wieder möglich, mit Shift plus Enter das Ende eines Zugs zu erzwingen.

Nicht alle Distrikte einer Stadt haben Straßen, was dazu führen kann, dass ihr die Bewegungsreichweite einer Einheit falsch einschätzt.

Viele Spieler fügen in den Kommentaren ihre eigenen Beobachtungen hinzu, und JordiTK aktualisiert die Liste mit den neuen Informationen. Andere sind einfach nur dankbar über die vielen Dinge, die sie jetzt besser verstehen.

Gerade einige der Civ-Neulinge wundern sich über die vielen Details, die nirgendwo im Spiel erklärt sind. So schreibt beispielsweise AsusStrixUser: »Als ein unwissender Neuling in der Civ-Reihe und jemand, der Civ 7 seit 30 Minuten hat, kann ich euch gar nicht genug danken.«

In Civ 7 stecken viele Tricks und Kniffe, die ihr aktuell entweder bei der Community oder natürlich in unseren Guides lernen könnt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr eure Siedler mit einem ganz einfachen Trick vor Feinden schützen könnt? Wie das funktioniert und noch weitere nützliche Tipps findet ihr in den Artikeln oben in der Box.