Civilization 7: Update 1.1.0 wird der erste richtig wichtige Patch, jetzt kennen wir die Änderungen

Die neue Roadmap ist da und verrät, was alles in den nächsten drei Updates so steckt.

Update 1.1.0 stand schon vor dem Release von Civilization 7 auf der offiziellen Roadmap für das Spiel. Denn es war von Beginn an klar, dass dieses erste große Update neben vielen Korrekturen auch einige neue Inhalte einbauen soll. Allerdings hat die umfangreiche Kritik der Community jetzt auch dafür gesorgt, dass sich Teile der Pläne für das Update geändert haben.

In einem neuen Blog-Eintrag spricht das Team über die konkreten Inhalte des Patches und gibt eine neue Roadmap heraus, die auch schon die Verbesserungen des nächsten Updates enthält. Hier kündigt das Team außerdem an, dass die geplanten Ingame-Events fürs Erste verschoben werden.

So sieht die aktuelle Roadmap für künftige Updates und Spielinhalte aus:

Der nächste Patch ist das Update 1.1.0 und soll planmäßig am 4. März aufgespielt werden. Ganz wichtig hier: Das Update erscheint gleichzeitig für den PC und für die Konsolen. Lediglich für die Nintendo Switch könnte es noch etwas länger dauern.

Doch mit dem Update soll endlich auch wieder Crossplay zwischen PC, Xbox und PS5 aktiviert werden. Das wurde zuvor deaktiviert, da die ersten drei Patches nur auf dem PC verfügbar waren.

Der Patch wird groß und fußt größtenteils auch auf dem Feedback aus der Community. Die gesamten Patch Notes gibt es zum Release-Tag, schon jetzt sind aber Teile daraus veröffentlicht worden. Hier die wichtigsten:

Die Benutzeroberfläche wird weiter verbessert.

Der Kulturpfad im Zeitalter der Moderne wird grundlegend überarbeitet.

Im Erkundungs-Zeitalter könnt ihr heilige Städte konvertieren.

Marine-Einheiten können unabhängige Städte an der Küste zerstören.

Viele Mementos wurden aus Balancegründen überarbeitet.

Das Bermuda-Dreieck wird als neues Naturwunder ins Spiel gebracht.

Mit einem General eine Armee zu entladen, soll besser funktionieren.

Wer auf der Konsole spielt, bekommt endlich die Verbesserungen aus den ersten drei Patches.

16:30 Maurice zum Release-Absturz von Civilization 7: »Ich mag das Spiel, aber das tut richtig weh«

Autoplay

Erster DLC und keine Events

Ursprünglich sollte das erste große Update auch das erste Event in Civilization 7 lostreten. Geplant war ein Event namens Natural Wonder Battle. Details zu dem Event gab es noch keine, jetzt wurde es auch verschoben und ist weder für das Update 1.1.0 noch für die nachfolgenden beiden Updates 1.1.1 und 1.2.0 geplant.

Von dieser Verschiebung ist auch das zweite Event namens Marvelous Mountains betroffen, das für Update 1.1.1 geplant war. Wann die Events jetzt endlich ins Spiel kommen, ist nicht bekannt. Als Grund für die Verschiebung nennt das Team den Fokus auf Quality-of-life-Verbesserungen, die gerade Vorrang haben und mehr Zeit benötigen.

Was weiterhin wie geplant umgesetzt wird, ist die Veröffentlichung der ersten DLC-Inhalte. Am 4. März erscheint der erste Teil des DLCs Crossroads of the World Collection und bringt folgende Inhalte ins Spiel:

Neue Anführerin: Ada Lovelace

Ada Lovelace Neue Zivilisation: Großbritannien (Moderne)

Großbritannien (Moderne) Neue Zivilisation: Karthago (Antike)

Karthago (Antike) Neue natürliche Weltwunder: Die Berge Machapucharé, Fuji, Wichren und Vinicunca.

Das kommt in Zukunft

Der Blog gibt abschließend noch einen überraschend ausführlichen Ausblick darauf, was in den nächsten Updates ansteht. Das Update 1.1.1 soll am 25. März folgen, Update 1.2.0 dann im April. Beide sollen weitere Verbesserungen nach sich ziehen und neue Inhalte ins Spiel bringen. Hier noch eine schnelle Übersicht:

Update 1.1.1

Der Mount Everest kommt als neues Naturwunder ins Spiel.

Weitere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche.

Verbesserungen an der Gegner-KI.

Eine Quick-Move-Funktion.

Ihr könnt Heerführer und Städte umbenennen.

Es kommt eine neue Option für die Startposition ins Spiel, mit der ihr nicht an einer perfekt ausbalancierten Stelle startet, sondern mehr wie in Civ 6 auch mal Pech oder Glück haben könnt.

Die zweite DLC-Hälfte von Crossroads of the World Collection erscheint, die Simón Bolívar, Bulgarien und Nepal enthält.

Update 1.2.0

Noch mehr UI-Verbesserungen.

Die Möglichkeit, nach dem Spielende in der Moderne weiterzuspielen.

Neue Ressourcen-Typen und Überarbeitung davon, wie Ressourcen verteilt werden.

Teams im Multiplayer

Forschungs-Warteschlangen.

In Zukunft

Automatische Erkundung für Scouts.

Neue Map-Größen.

Hot-Seat-Kampagnen.

Mod-Tools und Steam Workshop-Anbindung.

Mehr Spielanpassungen vor einer neuen Partie.

Das meiste davon soll laut der Entwickler spätestens im April ins Spiel kommen, aber darauf festlegen können sie sich nicht. Es wird einige versprochene Änderungen geben, die noch länger auf sich warten lassen. Das Team ist aber offenbar sehr darauf bedacht, die Spielerinnen und Spieler wissen zu lassen, dass sie an den Problemen von Civ 7 dran sind. Welche Änderungen wünscht ihr euch als Erstes? Schreibt es in die Kommentare!