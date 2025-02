CoD Black Ops 6: In Season 2 Reloaded mischen die Ninja Turles mit und es gibt direkt Ärger

Neben den Turtles bekommt auch Meister Splinter einen der kostenpflichtigen Skins beim Event.

In Call of Duty sind die Turtles los. In Warzone und auch Black Ops 6 findet nach dem Midseason-Update am 20. Februar 2025 ein neues Event statt, bei dem Activision erneut mit einer großen Marke zusammenarbeitet.

Es gibt Skins für Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo, also die vier Helden in Halbschale und natürlich auch Splinter, übergroße Maus und Meister der Teenage Mutant Ninja Turtles. Wer die alle haben möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen und das gefällt einigen Fans gar nicht.

»Verachtenswert« - neues CoD-Event enttäuscht mit hohen Preisen

Wie auch schon bei der Kollaboration mit der Netflix-Serie Squid Game in der vorangegangenen Season stecken im Turtles-Event neben den Skin-Bundles auch ein eigener Event-Pass und spezielle Spiel-Modi für den Event-Zeitraum vom 27. Februar bis zum 13. März 2025.

Die Aufregung der Spieler dreht sich jedoch nicht um die Inhalte selbst, sondern deren Preise im Shop. Wer alle Skins der Turtles haben will, zahlt über 80 US-Dollar, die Premium-Variante des Event-Pass kostet weitere 10 US-Dollar. »Verachtenswert«, nennt das ein Nutzer im Reddit:

Unter dem Beitrag ärgern sich viele über die hohen Preise und Nutzer the-mighty-kong fügt sogar noch an, dass diese gekauften Skins möglicherweise nicht mal ins nächste CoD übertragen werden.

CafeHueyLong antwortet darauf: »Skins zu leihen ist verrückt, je mehr man darüber nachdenkt.« Der Meinung schließt sich auch LowCost_Gaming an: »Skins as a Service… bis sie es nicht mehr sind.«

Was steckt denn genau im Event?

Jeder Turtle hat ein separat erhältliches Bundle bekommen. Darin stecken neben dem Operator-Skin, jeweils die berühmte Waffe eines jeden Turtle für den Nahkampf, ein Finisher, zwei Waffen-Blaupausen und noch ein paar kleinere Cosmetics.

Der Event-Pass enthält auf der kostenlosen Stufe zwei Operator-Skins, eine Nahkampfwaffe und weitere Cosmetics. Den Skin für Meister Splinter und die meisten Waffen-Blaupausen sind auf der kostenpflichtigen Premium-Stufe zu finden.

Die beiden Event-Modi, jeweils einen für den Multiplayer und einen für den Zombie-Modus, sind ohne irgendwelche Zusatzkosten spielbar. Für das Spielen selbst sind die Skins und anderen Cosmetics natürlich optional. Im Panzer eines Donatello oder Leonardo einen Modus mit Turtles-Thema zu spielen, ist aber natürlich irgendwie cooler. Das weiß auch Activision.