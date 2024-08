Open Beta von CoD Black Ops 6 steht kurz bevor: Start, Preload-Termin und exakte Download-Größe

Die Open Beta von Black Ops 6 steht vor der Tür.

Am 25. Oktober ist es endlich so weit: Call of Duty: Black Ops 6 geht an den Start. Vorher könnt ihr aber die Beta auf Herz und Nieren testen. Jetzt wurde in einem neuen Blogpost mehr über die Termine und Downloadgrößen bekannt gegeben, die uns in den kommenden Wochen erwarten.

Inhaltsverzeichnis

Black Ops 6: Start der Open Beta und Preload-Termin

Start der Open Beta: 30. August

30. August Preload-Termin: 28. August

Spielerinnen und Spieler, die bereits das Season 5.5 Update installiert haben, bekommen automatisch Zugang in Form eines weiteren Updates zur Open Beta. Alle anderen können sich diese ganz einfach über den jeweiligen Shop ihrer Plattform schnappen.

Damit ihr pünktlich am 30. August in die neuen Inhalte starten könnt, empfiehlt es sich ab dem 28. August das Update vorab herunterzuladen.

Auch der beliebte Zombiemodus wird Teil von Black Ops 6:

2:19 Neuer Trailer zu Black Ops 6 zeigt: Der Zombie-Modus im neuen CoD wird eine heftige Splatter-Orgie!

Autoplay

Download-Größen für alle Plattformen

Im Blogpost wurden außerdem konkrete Download-Größen für alle Plattformen bekanntgegeben. In dieser Tabelle könnt ihr nachsehen, wie viel Platz ihr auf eurem System freischaufeln solltet:

CoD und das Season 5 Reloaded Update bereits installiert Call of Duty noch nicht installiert Automatisches Update Manueller Download über den Shop PlayStation 5 34 GB 80 GB PlayStation 4 15 GB 67 GB Xbox Series X/S 35 GB 75 GB Xbox One 17 GB 52 GB Battle.Net 32 GB 74 GB Steam 32 GB 66 GB Microsoft Store 29 GB 68 GB

Roadmap für Black Ops 6

In der Open Beta bekommt ihr die Möglichkeit, das neue Omnibewegungs-System auf einer Reihe neuer Maps und in verschiedenen Spielmodi auszuprobieren. Nachdem die Beta-Phase beendet ist, wird der Beta-Content automatisch mit dem Season-6-Update von eurer Platte entfernt. Ab dann geht’s weiter mit den Vorbereitungen zum Full Release.

Mitte Oktober werden die letzten Vorbereitungen für den Release von Black Ops 6 getroffen. Eine neue Benutzeroberfläche soll euch eine bessere Navigation durchs Spielmenü ermöglichen.

In der Call of Duty Landing Zone findet ihr ab dann alle Hauptinhalte auf einer einzigen Seite, damit ihr nicht mehr scrollen müsst. Der Hauptfokus soll dabei auf den aktuellen CoD-Titeln liegen, auf die ihr so mit nur einem Knopfdruck zugreifen könnt. Weitere Infos dazu findet ihr im offiziellen Blog.

Black Ops 6 hat zuletzt einen massiven Content-Leak erfahren, durch den eine Menge Gameplay an die Öffentlichkeit gelang, das eigentlich noch unter Verschluss hätte bleiben sollen. Oben findet ihr unseren Artikel zu diesem Thema. Außerdem machte vor Kurzem ein acht Jahre altes CoD auf Steam die Runde. Die Story dahinter findet ihr ebenfalls in der Box.