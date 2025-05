Call of Duty geht beim Battle Pass künftig wohl noch einen Schritt weiter, um Spieler zum Geld ausgeben zu bringen

Das nächste Call of Duty könnte neue Spielmodi zum Teil des kostenpflichtigen Battle Pass machen.

Bisher gibt es offiziell noch keine Informationen zum Call of Duty für das Jahr 2025, dafür jedoch umso mehr Gerüchte. Einem Leak aus dem Jahr 2024 zufolge soll es jedoch ein weiterer Teil der Black-Ops-Reihe werden.

Davon geht auch der bekannte Leaker TheGhostOfHope aus und betitelt das Spiel in seiner aktuellen Enthüllung als Black Ops 7. Die neuen Details betreffen aber nicht das Spiel selbst, sondern eine angeblich geplante Änderung bei der Monetarisierung.

Mehr Inhalte hinter der Paywall

Laut dem Leaker soll Black Ops 7 mehr zeitlich begrenzte Modi haben, mit einzigartigen Belohnungen und speziellen Spielmechaniken. Da Activision diese aber als »höherwertig« betrachtet, gibt es sie nicht umsonst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die neuen zeitlich begrenzten Modi (LTMs oder Limited Time Modes) stehen nicht kostenlos für jeden Spieler zur Verfügung wie bisher, sondern erfordern den Kauf des Battle Pass.

Aktuell sind LTMs häufig mit besonderen Crossover-Events, also Markenkollaborationen, verbunden und stehen allen Käufern des aktuellen Call of Dutys offen. Sollte der Leak korrekt sein, sind Spieler in Zukunft gezwungen, einen Battle Pass zu kaufen, wenn sie diese Modi spielen wollen.

Ob diese Änderung am Battle-Pass-System nun tatsächlich geplant ist, nur eine Idee ist, mit der die Entwickler gespielt haben oder nicht der Wahrheit entspricht, lässt sich aktuell nicht sagen.

22:47 Seit ich Marvel Rivals spiele, hat CoD jeden Reiz verloren

Autoplay

Spieler zeigen sich wenig begeistert

Unter dem Beitrag auf X von Hope herrscht größtenteils Ablehnung. SoloBenecerraf schreibt: »Also im Grunde wird CoD ein 70-, vielleicht 80-Dollar-Spiel mit einem Abo-Modell. Ist das nicht wie in dieser Episode von Black Mirror?«

Kurt2o7 vermutet: »Weil niemand ihren beschissenen Battle Pass kaufen will, wollen sie einen jetzt dazu zwingen. Nee, brauche ich nicht.«

Ob »höherwertig« auch gleich bedeutend mit höherpreisig ist, verrät der Leaker nicht. Es bleibt also abzuwarten, ob mit weiteren Inhalten auch der Preis für den Battle Pass nach oben geht. Mit dem genannten System würde Activision spielbare Inhalte und nicht nur kosmetische Gegenstände hinter eine Paywall schieben, die auch noch zeitlich begrenzt sind und das bei einem Spiel zum Vollpreis.