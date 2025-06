CoD 2025 heißt Black Ops 7: Erster Teaser, Setting betätigt, Kampagne wird im Koop spielbar

3:04 Der ungewöhnlichste CoD-Trailer aller Zeiten: Black Ops 7 wurde erstmals enthüllt

Die Black-Ops-Reihe geht in die nächste Runde – und dieses Mal mit einer Premiere: Call of Duty Black Ops 7 wird der erste direkte Nachfolger innerhalb der Black-Ops-Serie. Treyarch und Raven Software wollen damit das »bisher mind-bendingste« Black-Ops-Erlebnis schaffen, wie es in der offiziellen Ankündigung heißt – und der Teaser-Trailer verspricht in dieser Hinsicht bereits eine Menge.

Das erwartet euch in CoD Black Ops 7

Black Ops 7 knüpft an die Ereignisse von Black Ops 2 und 6 an und versetzt euch in das Jahr 2035: Eine Welt am Rande des Chaos, geprägt von Hightech-Waffen und psychologischer Kriegsführung, bildet die düstere Kulisse. Ein manipulativer Gegner nutzt Angst als seine stärkste Waffe – und ihr müsst euch ihm stellen.

Im Folgenden fassen wir euch alles zusammen, was wir bisher zum nächsten Serienteil wissen:

Setting & Story: Das Jahr lautet 2035, mehr als 40 Jahre nach Black Ops 6, in einer durch Konflikte und psychologische Kriegsführung zerrütteten Welt. David Mason führt ein Team im Kampf gegen einen manipulativen Feind, der Angst als Waffe einsetzt.

Das Jahr lautet 2035, mehr als 40 Jahre nach Black Ops 6, in einer durch Konflikte und psychologische Kriegsführung zerrütteten Welt. David Mason führt ein Team im Kampf gegen einen manipulativen Feind, der Angst als Waffe einsetzt. Kampagne: Zum ersten Mal in der Black-Ops-Reihe könnt ihr die Kampagne im Koop spielen – alleine geht es aber natürlich auch.

Zum ersten Mal in der Black-Ops-Reihe könnt ihr die Kampagne im Koop spielen – alleine geht es aber natürlich auch. Multiplayer: Der beliebte Mehrspielermodus kehrt mit neuen Karten und futuristischer Bewaffnung zurück.

Der beliebte Mehrspielermodus kehrt mit neuen Karten und futuristischer Bewaffnung zurück. Zombies: Black Ops 7 führt die nächste Runde des Horde-Modus ein.

Black Ops 7 führt die nächste Runde des Horde-Modus ein. Gamepass : Das neue CoD wird wie schon Black Ops 6 direkt ab Tag 1 in Microsofts-Abodienst zur Verfügung stehen.

: Das neue CoD wird wie schon Black Ops 6 direkt ab Tag 1 in Microsofts-Abodienst zur Verfügung stehen. Plattformen: Erscheint für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie PC (via Battle.net und Steam).

CoD General Manager Mat Cox betont in der Ankündigung:

Das Black Ops-Universum ist einfach unglaublich. Die Kreativität und Fantasie, die in die Geschichte einfließen, die facettenreichen Charaktere und das unglaubliche Gameplay in allen Modi sind wirklich außergewöhnlich. Als Team hatten wir von Anfang an die Vision, unseren Spielern ein nahtloses Serienerlebnis zu bieten, das die Einzigartigkeit der Black Ops-Subreihe widerspiegelt.

Der Weg zur vollständigen Enthüllung von Black Ops 7 startet mit dem jetzt veröffentlichten Teaser. Activision verspricht für den Sommer 2025 weitere Details und Überraschungen. Mit einer umfassenden Vorstellung inklusive Gameplay-Material ist also in den kommenden Monaten zu rechnen.

