CoD Modern Warfare 2: DMZ lässt euch schnell neue Waffen für den Multiplayer freischalten

In CoD Modern Warfare 2 eine bestimmte Waffe freizuschalten, ist manchmal ziemlich aufwendig. Im schlimmsten Fall müsst ihr euch durch die gesamte Plattform arbeiten, um auf das Wunsch-Schießeisen zugreifen zu können. Der neue Spielmodus DMZ lässt euch jetzt aber eine Abkürzung ausnutzen, dank der ihr ziemlich schnell an neue Knarren kommt.

Im neuen Battle Pass lassen sich übrigens auch neue Waffen und mehr freischalten, wie er funktioniert zeigt euch ein Video:

1:22 Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 zeigen den neuen Battle Pass im Trailer

In einem ausführlichen Blogpost zum Start von Warzone 2 und DMZ versteckt sich eine Anmerkung, die aufmerksame Leser bald entdeckten:

Wenn ihr euch aus DMZ mit einer Schmuggelware-Waffe extrahieren lasst, wird diese in allen anderen Spielmodi freigeschaltet. [...] Alle Waffen, die ihr in DMZ findet, gelten als Schmuggelware-Waffen. Das umschließt Waffen, die bei Operators oder Kämpfern gefunden werden, oder die in der Welt lose und in Behältern gelootet werden können.