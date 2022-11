CoD Modern Warfare 2: Wie sieht Ghost ohne Maske aus?

Ghost aus Call of Duty: Modern Warfare 2 lässt sich so gut wie nie ohne Maske blicken, auch wenn im Spiel selbst überraschend wenig Stroh rumliegt. Trotzdem oder gerade deswegen zählt Simon Riley zu den absoluten Fan-Lieblingen der Task Force 141-Operator, was zweifelsohne auch seinem mysteriösen Totenkopf-Look zu verdanken ist.

Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie Ghost ohne Maske aussieht, gibt es jetzt die Antwort darauf: Dataminer haben sich durch den Code von Modern Warfare 2 gewühlt und dabei festgestellt, dass der Brite mit No-Bullshit-Attitüde tatsächlich über ein modelliertes Gesicht verfügt.

Seid jedoch ab dieser Stelle vor einem potenziellen Spoiler gewarnt! Denn der ein oder andere Spieler von Modern Warfare 2 geht davon aus, dass sich Call of Duty den richtigen Face Reveal von Ghost für einen späteren Zeitpunkt aufbewahrt. Beispielsweise in einem neuen Update, einer Fortsetzung oder dem Story-DLC, der 2023 erscheinen soll.

So sieht Simon Ghost Riley ohne Maske aus

Immer noch hier? Sagt später bloß nicht, wir hätten euch nicht gewarnt! Wenig überraschend sieht Ghost unter seiner Maske wie sein Motion-Capture-Darsteller Samuel Rodkin aus. Rodkin leiht dem Task Force 141-Mitglied damit nicht nur seine Stimme und seine ausdrucksstarken Augen, sondern auch sein (ungesehenes) Äußeres.

Werft aber am besten einfach mal selbst einen Blick auf das Bild von Ghosts Gesicht, das Dataminer auf Reddit ans Tageslicht beförderten:

Darum ist Samuel Rodkin Ghost: Übrigens hatte Kollegin Steffi erst vor wenigen Wochen die Möglichkeit, die Entwickler von Modern Warfare 2 in die Mangel zu nehmen. Dabei berichteten ihr die Narrative Leads Bryan Bloom und Jeff Negus, dass Samuel Rodkin per Video-Call für die Rolle von Ghost gecastet wurde.

Besonders angetan waren Bloom und Negus von Rodkins ausdrucksstarken Augen, die sie letztendlich auch von dem Darsteller überzeugten. Immerhin seien die Kampagnen der neuen Modern Warfare-Spiele besonders charakterfokussiert, weswegen es bei Ghost besonders wichtig war, trotz Maske ausreichend Emotionen transportieren zu können.

Die Entscheidung dürfte sich allemal ausgezahlt haben: Auf sozialen Netzwerken wie zum Beispiel TikTok ist ein kleiner Kult um Simon Riley entbrannt, während laut zahlreicher Spieler die gewitzten Dialoge zwischen Ghost und Soap zu den absoluten Highlights der Singleplayer-Kampagne zählten.

Unser Test zu CoD MW2: Wie gut uns die Story von Call of Duty: Modern Warfare 2 gefallen hat und wie sie sich im Vergleich zum Original schlägt, könnt ihr übrigens in unserer ausführlichen GameStar-Review mitsamt Testvideo nachlesen.

Die wichtigsten Infos zu CoD: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist seit dem 28. Oktober 2022 für PC und Konsolen verfügbar. Mittlerweile ist auch Season 1 gestartet, während mit Warzone 2 das neueste CoD-Battle Royale veröffentlicht wurde. Allerdings haben beide Spiele weiterhin mit zahlreichen Problemen zu kämpfen, die in der Community für ordentlich Frust sorgen.

Warum es trotzdem für Activision Blizzard die richtige Entscheidung war, Modern Warfare 2 und auch Modern Warfare 2 in diesem Zustand zu veröffentlichen, klärt Dimi in seiner ausführlichen Analyse:

Wie zufrieden seid ihr mit dem aktuellen Zustand von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr für die Zukunft des Multiplayer-Shooters? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!