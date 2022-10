Addon für Modern Warfare 2? Zum ersten Mal seit 20 Jahren soll CoD Story-Nachschub bekommen

2023 bricht die Call of Duty-Reihe angeblich mit Traditionen: So soll zum ersten Mal seit 17 Jahren kein neuer Teil erscheinen, doch für Ersatz ist möglicherweise gesorgt. Stattdessen soll ein Story-DLC für Modern Warfare 2 geplant sein - und ein Singleplayer-Addon für CoD hat es zuletzt vor 20 Jahren gegeben.

Woher kommt die Info? Die Info stammt vom etablierten CoD-Insider TheGhostOfHope. Ihm zufolge soll der DLC für die Singleplayer-Kampagne gegen Ende 2023 aufschlagen. Das Addon soll dabei Hand in Hand mit dem größten Map-Paket gehen, das es in der Geschichte von Call of Duty jemals gab . Allerdings liefert der Insider zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Details - wie zum Beispiel der Story, dem Umfang oder dem Preis der angeblichen Erweiterung.

Wie glaubwürdig ist das Gerücht? Offiziell bestätigt ist diese Info natürlich nicht. TheGhostOfHope gilt aber vor allem in der CoD-Szene als zuverlässige Quelle. Mit seinen Prognosen trifft der Leaker seit vielen Monaten regelmäßig ins Schwarze und hatte unter anderem bereits den Release-Termin von Warzone 2 korrekt vorausgesagt.

Warum das Gerücht Sinn ergibt: Dass Call of Duty: Modern Warfare 2 im Jahr 2023 nicht nur in Bezug auf den Multiplayer ausgebaut werden soll, würde allemal zu vorangegangenen Meldungen passen. Denn 2023 dürfen Fans höchstwahrscheinlich nicht mit einem neuen Teil der Shooter-Reihe rechnen. Diese Lücke könnten Activision und Infinity Ward demnach mit neuem Content für Singleplayer-Spieler stopfen.

Übrigens ergänzt sich das neue Gerücht ganz gut mit einer Prognose des Branchen-Experten Jason Schreier: Im August 2022 sprach Schreier davon, dass 2023 mit einer Art kostenpflichtigen Premium -Content für Modern Warfare 2 zu rechnen sei.

Das nächste Call of Duty, welches aktuell bei Treyarch entsteht, soll demnach erst im Winter 2024 erscheinen und thematisch den Irakkrieg 2003 abdecken (unsere Kollegen bei GamePro berichteten).

Sollten sich das Gerücht tatsächlich bewahrheiten, würde ein Call of Duty-Spiel zum ersten Mal seit fast 20 Jahren Story-Nachschub spendiert bekommen. Das letzte Mal war das 2004 bei Call of Duty 1: United Offensive der Fall.

Die wichtigsten Infos zu CoD: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 20. Oktober 2022 für PC und Konsolen. Die Singleplayer-Kampagne führt dabei die Geschichte der Task Force 141 fort und schickt Captain Price, Ghost, Soap und Co. in den Konflikt mit kolumbianischen Drogenkartellen. Einen konkreten Eindruck von der Story bekommt ihr in dem folgenden Trailer:

Natürlich kommt Modern Warfare 2 ebenso mit einem vollgepackten Multiplayer daher, der viele altbekannte Modi, aber auch komplett neue Aspekte wie zum Beispiel den DMZ-Modus bietet. Mehr dazu könnt ihr in der folgenden Übersicht nachlesen:

Was haltet ihr davon, dass Call of Duty nach fast 20 Jahren wieder einen Story-DLC erhalten soll? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Singleplayer-Kampagne von Modern Warfare 2? Oder kauft ihr euch das Spiel eh nur für den Multiplayer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!