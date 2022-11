CoD Modern Warfare 2: Der Ghost-Perk lässt euch wohl nicht immer vom Radar verschwinden

Wer wollte das nicht? Sich in Modern Warfare 2 einfach Mal unbemerkt von den allgegenwärtigen UAV-Drohnen und Radargeräten über die Karte schleichen und Gegner ausschalten wie ein Geist? Der Ghost-Perk soll genau das ermöglichen und versteckt euch vor gegnerischen Aufklärungsmaßnahmen. In der Theorie. Doch ein YouTube-Video will beweisen, dass diese Fähigkeit manchmal versagt.

Funktioniert der Ghost-Perk?

Laut der Beschreibung des Perks sollt ihr, wenn er aktiv ist, unentdeckbar für UAV-Drohnen, tragbare Radar-Geräte und Herzschlagsensoren sein. Ihr solltet also niemals als roter Punkt auf der Minimap auftauchen, wenn der Gegner solche Geräte einsetzt, Ausnahmen werden keine genannt. Eine mächtige Fähigkeit, die als Ultimativer Perk erst nach einigen Minuten aktiviert wird.

Doch der bekannte YouTuber jackfrags, der hauptsächlich Videos über Call of Duty und Battlefield produziert, zeigt nun, dass der Perk anscheinend doch nicht immer funktioniert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So taucht ihr offenbar beim Abfeuern einer Waffe - selbst einer schallgedämpften - trotz aktivem Ghost-Perk auf der gegnerischen Minimap auf. Befindet ihr euch in der Reichweite einer UAV-Drohne, eines tragbaren Radars oder eines Herzschlagssensors, bringt euch Ghost also in diesem Fall nicht allzu viel. Ist eine fortgeschrittene Drohne in der Luft, werdet ihr trotz Perk sogar ohne das Abfeuern eurer Waffe auf der Minimap angezeigt.

Ist das nun ein Bug? Diese Frage lässt sich nicht mit abschließender Sicherheit beantworten, wir sind aber geneigt, dem YouTuber zuzustimmen: Da ihr bei allen drei Geräten auf dem Radar auftaucht, könnte dieses Verhalten von den Entwicklern beabsichtigt sein. Wahrscheinlich ist eher die Beschreibung des Perks ungenau und vermittelt falsche Vorstellungen.

Was bringt der Ghost Perk dann überhaupt? Vorteile bringt euch der Perk trotzdem noch. So werdet ihr im Gegensatz zu Spielern ohne Perk nicht von UAV-Drohnen und anderen Geräten entdeckt, solange ihr eure Waffe nicht abfeuert. Das kann für Flankenmanöver von Vorteil sein, um unerkannt hinter die gegnerischen Linien zu gelangen. Im Falle der fortgeschrittenen UAV-Drohne wird lediglich bei jedem Ping eure letzte bekannte Position angezeigt, während Spieler ohne Perk in Echtzeit auf der Minimap sichtbar sind.

Freischalten könnt ihr den Ghost-Perk übrigens, wenn ihr Spielerlevel 52 erreicht, oder ihn schon auf Level 4 als Teil eines Perk-Pakets verwenden. Wie ihr schnell euer Level erhöht, erklären wir in unserem Guide. Die Übersicht aller Perks und Streaks in Modern Warfare 2 findet ihr dagegen hier:

18 1 CoD Modern Warfare 2 Alle Operator, Perks und Streaks zum Release

Mehr Wissenswertes zum Spiel

Hattet ihr noch keine Gelegenheit, Modern Warfare 2 selbst auszuprobieren? Dann seht ihr in unserem Test-Video, wie sich die Kampagne des neuen Call of Duty schlägt:

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Ihr kämpft eher noch mit den Grundlagen von Modern Warfare 2 und habt euch noch nicht wirklich mit den Perks beschäftigt? Dann findet ihr in unserer Guide-Sammlung jede Menge praktische Tipps für Multiplayer und Kampagne.

Was haltet ihr von der aktuellen Funktionalität des Ghost-Perks? Meint ihr, er ist gut ausbalanciert oder ist er euch so zu schwach für einen ultimativen Perk? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!