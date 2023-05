CoD Modern Warfare 2 will mit Nostalgie punkten, doch die Spieler fühlen sich betrogen

Terminal aus Modern Warfare 2 (2009) würden viele Fans auch gerne im aktuellen CoD-Ableger sehen.

Ein neues Video auf dem Instagram-Konto von Call of Duty Modern Warfare 2 sollte eigentlich wohlige Erinnerungen an vergangene Shooter-Tage wecken und für Begeisterung sorgen. Stattdessen gibt's bei vielen Spielern aber das Gefühl, dass sich die Entwickler über sie lustig machen.

Marketing-Aktion geht nach hinten los

Was war passiert? Mitte dieser Woche hat der Instagram-Kanal von Call of Duty ein neues Video veröffentlicht. In diesem sieht man einen Spieler, der mit dem neu hinzugefügten Intervertion-Snipergewehr eine Art Zeitreise durch viele Map-Klassiker unternimmt.

Unter anderem sieht man die überarbeiteten Versionen von Terminal, Estate, High Rise und mehr, begleitet von dem Kommentar: Time flies when you’re grinding IYKYK (zu Deutsch etwa: Die Zeit vergeht schnell, wenn man grindet IYKYK (If you know, you know / Wenn du es weißt, dann weißt du es)).

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Das Problem daran für viele Spieler: Die ganzen gezeigten Karten sind nur teilweise im Spiel enthalten, und zwar als POIs (Points of Interest) der Warzone-Map Al Mazrah.

Im regulären Multiplayer-Modus von CoD Modern Warfare 2 werden zwar mit jeder neuen Season neue Karten hinzugefügt, und auch einige Fanlieblinge wie Shoothouse und Shipment haben ihren Weg bereits ins Spiel gefunden, doch Klassiker aus dem gleichnamigen Spiel von 2009 sucht man vergeblich. Lediglich die Karte Afghan gibt es in einer überarbeiteten Version namens Sattiq Cave Complex.

Schon lange wünschen sich viele Spieler, dass aus den in Al Mazrah vorhandenen Versatzstücken echte Maps werden. Kein Wunder also, dass das neue Video jetzt auf viele so wirkt, als würden die Marketingabteilung nur Salz in die offene Wunde streuen wollen.

Dementsprechend böse fallen auch viele der Kommentare bei Reddit und Instagram aus:

So ein Schwachsinn, wir haben nichts davon bekommen, und jetzt wollen sie uns damit verarschen. Was soll das denn? Das gesamte Entwicklungsteam ist absoluter Müll, tbh Tennisbreau / Reddit

Damals, als Karten noch nicht totaler Quatsch waren. Black_n_Neon / Reddit

WER BETREIBT DIESE VERDAMMTE SEITE? Ich liebe es, wie ihr all diese alten Karten habt und sie nicht in den Multiplayer portieren könn. Ein verdammter Witz. tylermelendrez / Instagram

Ob die Maps irgendwann noch Teil von CoD Modern Warfare 2 werden, ist aktuell nicht bekannt. Die Fans wären garantiert glücklich, aber Gerüchten zufolge könnte Call of Duty 2023 ein Spin-off zu Modern Warfare werden, welches angeblich alle Map-Klassiker aus den beiden ersten Modern-Warfare-Spiele in einer überarbeiteten Version liefern soll. In diesem Fall wäre das neue Video natürlich noch gemeiner - sicher wissen werden wir es aber vermutlich erst, wenn Publisher Activison den nächsten Teil offiziell angekündigt hat.