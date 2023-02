CoD 2023, 2024 und 2025 - Insider sagt die nächsten drei Teile voraus

Wird Call of Duty jemals mehr als ein Jahr warten, bis der nächste Teil der Reihe veröffentlicht wird? Vermutlich nicht, zumindest nicht in absehbarer Zukunft. Pläne für einen längeren Release-Zyklus wurden laut bekannten Insidern wie Jason Schreier und Tom Henderson von Activision wieder verworfen.

Wie geht es also nach Modern Warfare 2 weiter? TheGamingRevolution, der häufig zutreffende Vorhersagen zu CoD ablieferte, wagt eine konkrete Prognose. Wir liefern euch auch unsere eigene Einschätzung dazu.

So geht es angeblich 2023, 2024 und 2025 weiter mit CoD

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Zukunfts-CoDs. Laut TheGamingRevolution geht es in den nächsten Jahren mit Modern Warfare und Black Ops: Cold War weiter. Und zwar so:

2023: Spin-Off zu Modern Warfare (von Sledgehammer)

2024: Sequel zu Black Ops: Cold War (von Treyarch)

2025: Modern Warfare 3 (von Infinity Ward)

Wie glaubwürdig ist das?

Dass 2023 nun doch kein großer DLC. sondern ein voller Release ansteht, sagen inzwischen auch andere Insider wie Henderson voraus. Offiziell angekündigt ist noch kein konkreter Titel, aber Activision bestätigte bereits ein neues CoD für dieses Jahr:

Angeblich sollte zunächst ein DLC erscheinen, der sich auf den beliebten Charakter Ghost konzentriert. Daraus wird nun wohl doch ein vollwertiger neuer Teil mit Kampagne, Multiplayer und (vermutlich) Warzone-2-Integration. Er soll laut Gerüchten im November 2023 erscheinen.

Das Sequel zu Black Ops: Cold War soll in den 90ern spielen. Grundsätzlich halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass Treyarch eine Fortsetzung liefert, immerhin fuhr die Kampagne von Cold War viel Lob ein (auch bei uns). Ob Peter wohl endlich sein gewünschtes Rollenspiel zu Call of Duty bekommt? Naja gut, wir wollen mal realistisch bleiben - aber gut möglich, dass auch diesmal wieder RPG-Elemente dabei sind.

Modern Warfare 3 wäre die direkte Fortsetzung von Modern Warfare 2 und würde die Geschichte von Task Force 141 weitererzählen. Ein Sequel wird in der Kampagne ja mehr als deutlich angeteasert, es wäre also sehr passend, nach dem nächsten Cold War mit Modern Warfare weiterzumachen, solange die Spieler sich noch an Price, Farah und Co. erinnern. Auch zwischen Modern Warfare (2019) und Modern Warfare 2 (2022) lagen drei Jahre, ein Release 2025 würde also in diesen Rhythmus passen.

Ebenfalls eine Erwähnung wert: Sowohl das angebliche MW-Spinoff als auch MW3 würden sich leicht in Warzone 2 integrieren lassen, da sie sich ja das selbe Setting teilen. Wie Cold War diesmal reinpassen würde, bleibt abzuwarten.

Was denkt ihr über den angeblichen Release-Plan für Call of Duty? Wäre euch lieber, die Reihe legt mal eine Pause ein oder freut ihr euch auf jährliche Neuerungen?