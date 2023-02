CoD MW2 überrascht mit Season 2 Reloaded: Nach Fan-Aufschrei nun doch neue Map

Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 gestartet! Doch der wirklich neue Content für den kostenpflichtigen Multiplayer hält sich in Grenzen - was die Spieler nicht gerade erfreut. Darauf reagiert Entwickler Infinity Ward nun und zieht für Season 2 Reloaded eine 6v6-Map tatsächlich nach vorn, die es vorher noch nicht gab.

Einen kompletten Überblick über alle neuen Inhalte, Waffen und Features sowie die neue Warzone 2-Map Ashika Island bekommt ihr übrigens in unserer großen Übersicht zu Season 2:

Jetzt bekommt Modern Warfare 2 doch eine neue Map

Was war das Problem? Die Stimmung der Community gegenüber Season 2 für Modern Warfare 2 und Warzone 2 ist eher durchwachsen. Während vor allem das kostenlose Battle Royale im Fokus steht, wird in den Augen vieler Spieler der kostenpflichtige Multiplayer mit überschaubaren oder sogar recycelten Inhalten abgespeist.

Nachdem Fans zuvor bis zu 70 Euro in Modern Warfare 2 investiert hatten, haben viele im Zuge des anhaltenden Support mehr erwartet. Abseits des Ranked-Modus und zwei Maps, die es eigentlich schon vorher gab (Museum in der Beta, Dome als Remake aus MW3 und Teil von El Mazrah), sieht es ansonsten ziemlich mau aus.

Diesen Umstand hat Call of Duty-Experte Phil bereits in seiner ausführlichen Kolumne zu dem Thema kritisiert. Denn wer Geld für Modern Warfare 2 bezahlt, bekommt Season 2 weniger, als Spieler des kostenlosen Battle Royale Warzone 2:

So reagiert der Entwickler: Wie der offizielle Twitter-Account von Call of Duty bekannt gibt, wird es nun in Season 2 Reloaded für Modern Warfare 2 und Warzone 2 doch eine neue Map geben. Infinity Ward zieht den geplanten Release einer neuen 6v6-Map nach vorn, die ursprünglich für einen späteren Release geplant war.

Viele Details gibt es zur neuen Map, die womöglich auf den Namen Congress Spa hört, derzeit nicht. Der erste Screenshot zeigt ein Wellness-Hotel in einer verschneiten Schneeregion, auf der bis zu 12 Spieler Platz haben. Mit dem Release von Season 2 Reloaded für Modern Warfare 2 und Warzone 2 wird aktuell bis Mitte März gerechnet.

Die wichtigsten Infos zu Season 2

Season 2 von Modern Warfare 2 und Warzone 2 ist am 15. Februar 2023 gestartet, auf dem PC ist der Download des neuen Updates circa 60 GB groß. Dabei landen neue Waffen, ein neuer Battle Pass, mit Ashika Island eine neue Resurgence Map und diverse Gameplay-Änderungen spendiert. Den offiziellen Trailer zu Season 2 könnt ihr euch hier ansehen:

Konntet ihr bereits in Season 2 von Modern Warfare 2 und Warzone 2 reinspielen und euch ein erstes Bild machen? Falls ja, wie sieht euer vorläufiges Fazit zu den neuen Inhalten aus? Was würdet ihr euch für die Zukunft der beiden Call of Duty-Spiele wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!