Allmählich wird es lauter um das nächste Call of Duty, wir bekommen immer mehr offizielle Infos. Modern Warfare 2 erscheint Ende Oktober 2022, aber nicht jeder muss sich ganz bis dahin gedulden. Wer sich schon eine Woche vorher in die Kampagne stürzen will, bekommt diese Möglichkeit - dazu müsst ihr das Spiel allerdings vorbestellen. Wir haben alle Infos und den neuen Teaser-Trailer.

Wer kommt wann ins Spiel?

Release für alle: Der planmäßige, weltweite Release von Modern Warfare 2 findet am 28. Oktober 2022 für alle Plattformen statt, also PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.

Früherer Release für Vorbesteller: Den Early Access für die Kampagne bekommt ihr, wenn ihr digital vorbestellt. Dann dürft ihr schon am 20. Oktober 2022 mit den Singleplayer-Inhalten loslegen, egal, ob ihr die Standard- oder Vault-Edition kauft. Achtung: Das exakte Datum kann sich laut Entwicklern aufgrund der verschiedenen Zeitzonen minimal ändern. Wir rechnen damit, dass ihr in Deutschland ab dem 21. loslegen dürft.

Als Vorbesteller habt ihr außerdem Zugang zur Open Beta (Multiplayer), die für die PC-Spieler unter euch vom 22. bis 26. September läuft. Alle Infos zum Zugang und den verfügbaren Zeitslots findet ihr hier in unserer großen Übersicht:

Was bietet die Kampagne? Wir wissen schon jetzt, dass ihr im Lauf der Drogenkartell-Story Schauplätze rund um den Globus besuchen werdet, von amerikanischen Großstädten bis zu sengenden Wüsten oder Schiffen im stürmischen Meer. Natürlich dürfen Nachtmissionen bei einem Modern Warfare nicht fehlen.

Ihr habt einige alte Bekannte an eurer Seite, die ihr schon aus den Vorgängern kennt, darunter selbstverständlich Captain Price. Schaut euch gern mal den aktuellen Teaser-Trailer zur Kampagne an:

Wenn ihr lieber etwas tiefer ins Gameplay reinschauen möchtet, dann haben wir euch hier 7 Minuten reine Spielszenen aus einer stürmischen Kampagnenmission verlinkt. Darin seht ihr auch schon ein wichtiges Feature von Modern Warfare 2: das Wasser. Schwimmende und tauchende Abschnitte sollen eine große Rolle spielen.