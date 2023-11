»Es ist mein Liebling in der Waffenklasse« - CoD-Profi zeigt, warum eine SMG aus Modern Warfare 3 dominiert

Die Rival 9 ist die perfekte Waffe für einen schnellen und mobilen Spielstil.

Falls die Rival 9 noch nicht eure Lieblings-SMG in Call of Duty Modern Warfare 3 ist, sollte sich das schnell ändern - zumindest laut dem CoD-Experten TheXclusiveAce. Für ihn ist die beste Wahl in dieser Waffenklasse und in seinem neusten Guide erklärt er auch warum.

Die beste SMG in MW 3

Dank ihrer hohen Feuerrate, extrem guter Time-To-Kill und hoher Mobilität ist die Rival 9 für Ace die beste Wahl für kurze Distanzen. Als Bonus punktet die Waffe auch noch ein wenig in Sachen Präzision, sodass ihr auch auf mittlere Distanzen noch effektiv feuern könnt.

Für die seiner Meinung nach beste Maschinenpistole schlägt TheXclusiveAce in seinem Video ein All-Around- und ein Stealth-Setup vor:

All-Around-Setup für die Rival 9:

Mündung : Purifier-Mündungsbremse S

: Purifier-Mündungsbremse S Lauf: Rival-C-Clearshot-Lauf

Rival-C-Clearshot-Lauf Schaft: MTZ Marauder-Schaft

MTZ Marauder-Schaft Griff: Rival Vice-Sturmgriff

Rival Vice-Sturmgriff Magazin: 40-Schuss-Magazin

Laut Ace gibt es noch eine Variante dieses Setups, das von vielen Profis genutzt wird. Dafür tauscht ihr das 40-Schuss-Magazin gegen den DR-6-Handstopp aus der Unterlauf-Kategorie.

Stealth-Setup für die Rival 9:

Mündung: Shadow-Strike Schalldämpfer S

Shadow-Strike Schalldämpfer S Lauf: Rival-C-Clearshot-Lauf

Rival-C-Clearshot-Lauf Schaft: MTZ Marauder-Schaft

MTZ Marauder-Schaft Griff: Rival Vice-Sturmgriff

Rival Vice-Sturmgriff Magazin: 40-Schuss-Magazin

Um auf dem Radar eurer Feinde beim Abfeuern der Waffe nicht aufzutauchen, tauscht ihr die Mündungsbremse gegen einen Schalldämpfer aus. Dafür müsst ihr aber ein wenig Rückstoßkontrolle und Zielstabilität aufgeben.

Loadout-Tipps

Mit diesen Setups seit ihr bestens für schnelle Kämpfe auf kurze Distanz gerüstet. Bei den Perks müsst ihr euer Loadout ein wenig euren persönlichen Präferenzen gestalten. Dennoch ein paar Tipps:

Da die Setups auf viel Mobilität und Geschwindigkeit setzen, ist die Infanterieweste eine gute Wahl.

eine gute Wahl. Die hohe Feuerrate verbraucht viel Munition, die Plündererhandschuhe lösen dieses Problem. Die Munitionskiste als Field Upgrade es auch eine Option.

lösen dieses Problem. Die es auch eine Option. Dann könnt ihr euch die Kommandohandschuhe wählen, um im Sprint nachladen zu können.

wählen, um im Sprint nachladen zu können. Bei den Stiefeln sind die verdeckten Sneaker praktisch, da sie eure Schritte leiser machen.

praktisch, da sie eure Schritte leiser machen. Die beste Ausstattung ist die Ghost T/V-Tarnung, damit ihr auch bei einem UAV unsichtbar bleiben könnt.

Ihr habt keine Lust auf eine Maschinenpistole? In der oben verlinkten Liste findet ihr die besten Waffen aus allen Kategorien.

Habt ihr selbst aktuell eine Lieblingswaffe in Modern Warfare 3? Seht ihr vielleicht eine andere SMG auf dem Thron dieser Waffenklasse? Was haltet ihr von den Setups des Experten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.