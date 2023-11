CoD Modern Warfare 3 bestraft euch in der Kampagne für einen kleinen Moment der Unachtsamkeit

Wenn euch jemand sagt, ihr sollt Makarov nicht aus den Augen lassen, dann lasst ihn wirklich nicht aus den Augen.

Seit einigen Tagen können Vorbesteller bereits die Kampagne von CoD Modern Warfare 3 spielen, die die Geschichte des Vorgängers fortsetzt, und uns mit dem bereits aus früheren Serienteilen bekannten Bösewicht Makarov konfrontiert. Wie gefährlich dieser Gegner ist, zeigt sich an einer versteckten Todessequenz in einer der Story-Missionen.

Vorsicht: Im folgenden Abschnitt gibt es kleinere Spoiler zur Kampagne von Modern Warfare 3. Falls ihr vollkommen blind in die Geschichte starten wollt, dann lest lieber nicht weiter. Die ganze Story breiten wir euch hier aber nicht aus, keine Sorge.

Dreht euch ja nicht um

Während der Kampagne von Modern Warfare 3 (in der Mission Krisenherd) bekommt ihr euren Gegner, den russischen Terroristen Makarov tatsächlich zu fassen. Nachdem ihr ihn durchsucht und ihm Handschellen angelegt habt, müsst ihr ihn als Soap anschließend abführen und zum Extraktionspunkt gelangen.

Wer ist Makarov eigentlich? Der Bösewicht der Modern-Warfare-Reihe ist der Anführer einer ultranationalistischen, russischen Terrorzelle, der für seine strategische Brillianz und seine außerordentliche Rücksichtslosigkeit bekannt ist. Er ist etwa verantwortlich für den blutigen Angriff auf einen Flughafen in der berüchtigten Kampagnenmission No Russian und will sogar den dritten Weltkrieg auslösen.

Euer Verbündeter, Captain Price warnt euch jedoch, dass ihr den Gefangenen nicht aus den Augen lassen sollt. Trödelt ihr trotzdem herum und schaut euch die Umgebung an, bereut ihr es schnell:

Der eigentlich gefesselte Makarok befreit sich nämlich in nur einem Moment der Unaufmerksamkeit blitzschnell und überwältigt euch. Das Letzte, was ihr anschließend seht, ist die Unterseite seines Stiefels, die in eurem Gesicht landet. Dann heißt es Game Over und eine Nachricht warnt euch, dass ihr Makarov nicht zu lange den Rücken zudrehen solltet.

Zwar gibt es in der Kampagne von Modern Warfare 3 einige spannende Momente wie diesen zu entdecken, doch sind sowohl unser Tester, als auch viele Spielerinnen und Spieler ziemlich enttäuscht von der Fortsetzung der Modern-Warfare-Story. Mehr über die Gründe erfahrt ihr in unserem Test und der folgenden News:

Was haltet ihr von der versteckten Sequenz in der Kampagne von Modern Warfare 3? Zeigt sie eurer Meinung nach gut, wie gefährlich Makarov ist? Oder überzeugt euch der Gegenspieler im neuen Call of Duty trotzdem eher weniger? Wie ist bisher euer Eindruck von der Kampagne, falls ihr sie gespielt habt? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!