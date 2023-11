»Was zur Hölle ist das?« - Kampagne von CoD Modern Warfare 3 wird im Netz zerrissen

Die Singleplayer-Kampagne von MW3 bekommt auf Reddit wenig Liebe.

Buchstäblich ein Mittelfinger an alle Fans der Serie nennt Reddit-User xSyndicate58 die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 3. Oder konkreter: die neuen Open-World-Missionen, die Activision und die Entwickler ins Zentrum ihres Marketings rücken.

Noch vor Launch des Multiplayer-Parts am 10. November 2023 können Vorbesteller von MW3 den kompletten Storymodus seit dem 2. November anspielen. Und die Resonanz im Netz fällt bisher äußerst negativ aus: auf Reddit brennt die Bude. Der Kommentar von xSyndicate58 hat beispielsweise fast 800 Upvotes und ist nur eines von zahllosen Postings frustrierter Fans.

Für viele CoD-Fans bewahrheitet sich, was auch einige Shooter-Experten hier bei uns befürchtet haben: Dass besonders die groß angepriesenen Open Combat Missions sich als Mogelpackung entpuppen. Wo die Entwickler von großer Freiheit sprechen, nennen die Spielerinnen und Spieler das Kind beim Namen: Die Open-World-Missionen seien einfach nur große Multiplayer-Karten mit Bots.

Doch da fängt die Kritik erst an.

Nicht nur die Open-World-Missionen werden kritisiert, sondern auch die maue Spielzeit. Einige berichten, dass sie in unter drei Stunden mit dem Spiel durch waren, andere runden immerhin auf vier Stunden auf - selbst für CoD-Verhältnisse ist das kurz.

Auch Missionsvielfalt, -design und die Story werden harsch kritisiert. So schreibt Reddit-User ImRefat:

Ich bin schockiert, wie halbgar diese Kampagne ist. Ihr nehmt einen hochkarätigen Schurken [Makarov], den wahrscheinlich berühmtesten Widersacher der ganzen Serie, außerdem all die berühmten Schauplätze alter Kampagnen wie die U-Bahn-Tunnels oder die U-Boot-Basis aus MW2 und macht absolut nichts Spaßiges oder Spektakuläres damit. Statt euch die Mühe zu machen, schlappe sechs einzigartige Missionen zu skripten, bekommen wir Singleplayer-Warzone.

Oder Reddit-User anonymousUTguy:

Die halbe Kampagne besteht aus diesen Open Combat Missions. Also einfach aus DMZ mit Zwischensequenzen. Ihr landet in einem Areal der neuen Warzone-Multiplayer-Karte, sucht in Gebäuden nach Loot, Waffen und Ausrüstung und erledigt eure Ziele. Klingt vertraut?