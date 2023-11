CoD Modern Warfare 3: Liste aller Missionen der Singleplayer-Kampagne

Wir listen euch alle Kapitel der Solo-Kampagne in Modern Warfare 3 auf.

Die Task Force 141 kehrt für Modern Warfare 3 in einer Singleplayer-Kampagne zurück. Wie gewohnt erwarten euch lineare Kapitel- aber auch neue Open Combat Missionen, die euch mehr Freiheiten bei eurer Herangehensweise bieten sollen.

Wir listen euch alle Kapitel und verraten auch, wo sich die einzelnen Aufträge abspielen:

Liste aller Missionen in Modern Warfare 3

Die Kampagne von Modern Warfare 3 setzt kurz nach den Ereignissen von MW2 (2022) an. Die 14 Missionen spielen hauptsächlich in Russland und dem fiktiven Land Urzikstan. Einige der Kapitel führen auch die neuen Open Combat Missions ein, dazu findet ihr weiter unten etwas mehr Infos.

Hier sind alle Kapitel im Überblick:

Operation 627 (Gulag, Russland) Kostbare Fracht (Hafen, Urzikstan) Reaktor (Atomkraftwerk, Nord-Urzikstan) Ladung (Raketenbasis, Urzikstan) Undercover (Arklov-Militärbasis, Russland) Passagier (Flugzeug, Luftraum über Russland) Absturzstelle (Russland) Krisenherd (Stadion, Verdansk) Oligarchin (Privatinsel, Russland) Hochhaus (Sankt Petersburg, Russland) Gefrorene Tundra (Sibirien, Russland) Gora-Damm (Staudamm) Danger Close (Luftraum über Luftstützpunkt) Trojanisches Pferd (London, England)

Open Combat Missions

Die meisten Missionen in MW3 verlaufen wie gewohnt linear und durchorchestriert. Die Kampagne führt aber auch neue sogenannte Open Combat Missionen ein, in denen ihr auf einer vergleichsweise großen Map kämpfen und euch an unterschiedlichen Herangehensweisen versuchen könnt.

Ihr habt weiterhin ein klares Ziel vor Augen, aber wie ihr an die Mission herangeht, ist ganz euch überlassen. Von den 14 Kapiteln gehören ganze sechs zu den Open Combat Missionen:

2. Kostbare Fracht

3. Reaktor

7. Absturzstelle

9. Oligarchin

10. Hochhaus

12. Gora-Damm

Habt ihr schon in den Early Access von Moden Warfare 3 reinspielen können? Wie gefällt es euch bisher? Oder könnt ihr gar nicht richtig spielen, weil ihr von zahlreichen Bugs und technischen Problemen geplagt werdet? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren und verratet uns auch, was ihr euch von dem Multiplayer von MW3 erhofft!