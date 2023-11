CoD Modern Warfare 3: Entwickler ignorieren wichtiges Anliegen der Fans - und die sind wütend

Viele Fragen, aber bei einem Thema gibt's keine Antworten für Spieler von Modern Warfare 3.

Das Studio hinter CoD Modern Warfare 3, Sledgehammer Games, hat eine offene Fragerunde veranstaltet. Ask us anything heißt es in der Überschrift auf Reddit. Wirklich alles war in dieser Aufforderung aber offensichtlich nicht enthalten. Die bedeutendste Frage der Fans wurde nämlich gekonnt übergangen: Was ist mit dem Skill Based Matchmaking (SBMM)?

SBMM im Fokus

Es ist ein emotional aufgeladenes Thema bei Multiplayer-Shootern, nicht nur bei MW3. Das SBMM führt dazu, dass man gegen Spieler auf einem ähnlichen Level antritt, was wiederum fairere Matches hervorbringen soll. Einige Spieler sind aber genervt: Unter anderem wird kritisiert, dass sich die Matches dadurch ständig gleich anfühlen.

Bei Modern Warfare 3 ist das SBMM besonders stark im Einsatz, was einigen Spielern schon seit Release überhaupt nicht passt. In den ersten sechs Top-Kommentaren der Fragerunde wird das Matchmaking-Modell angesprochen. Sledgehammer Games ist aber auf all die Fragen nicht eingegangen und hat das Thema, so scheint es, absichtlich umschifft.

Fans sind frustriert

Die Spieler äußern ihren Unmut zu der Situation nun auf Twitter. So schreibt Keshav Bhat:

Die Menge an Scrollerei, die Sledgehammer Games betreiben muss, um eine Frage zu finden, die in diesem MW3 AMA-Thread [Anm. d. Red.: Ask Me Anything] beantwortet werden kann und nicht SBMM ist, ist wahnsinnig. Activision, sagt doch einfach mal was dazu, und zwar offiziell. Das ist so dumm.

Auch der beliebte Kanal ModernWarzone spricht die Situation an:

99,99 Prozent der Fragen und Antworten in diesem AMA sind über das SBMM. Erwartet nicht, dass auch nur eine davon beantwortet wird.

Was ist eure Meinung zum Skillbased Matchmaking in Cod Modern Warfare 3? Seid ihr mit dem Modell für fairere Kämpfe zufrieden oder schließt ihr euch den wütenden Spielern an und haltet es für eines der größten Negativpunkte in MW3? Was haltet ihr davon, dass sich von Entwicklerseite niemand dazu äußert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!