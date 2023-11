In CoD Modern Warfare 3 gibt's plötzlich eine neue, sehr besondere Waffe - so bekommt ihr sie

Es gibt eine neue Waffe in Modern Warfare 3.

Schon eine Woche vor Beginn der ersten Season in Call of Duty Modern Warfare 3 am 7. Dezember gibt es eine neue Waffe. Das neue Leichte Maschinengewehr nennt sich TAQ Eradicator und hat eine ganz besondere Eigenschaft.

So bekommt ihr die neue Waffe

So schaltet ihr die TAQ Eradicator frei: Das neue LMG könnt ihr ganz einfach über die wöchentlichen Herausforderungen freischalten.

Ihr müsst fünf der Aufgaben aus Woche 4 absolvieren. Dabei ist es egal, ob ihr die aus dem Multiplayer wählt oder aus dem Zombie-Modus. Bei den meisten Aufgaben in beiden Modi geht es darum, Abschüsse mit den Umbaukits der WSP Swarm, MTZ-762 oder MCW zu machen.

In diesem GameStar Talk sprechen wir über die selbst geschaffenen Probleme von CoD:

1:11:52 Wie CoD sich mit Modern Warfare 3 selbst sabotiert

Hier sind alle Herausforderungen der Woche 4 im Multiplayer:

Erreiche 20 Operator-Abschüsse mit einer empfohlenen Waffe

Erreiche 5 Operator-Doppelabschüsse mit ausgerüstetem JAK Heretic-Karabiner-Kit auf einem MTZ-762

Erreiche 15 Operator-Abschüsse aus nächster Nähe mit dem ausgerüsteten JAK Rabe-Kit auf einem MCW

Erreiche 3 Operator-Zornabschüsse mit einer empfohlenen Waffe

Erreiche 15 Operator-Abschüsse durch Kopfschüsse mit dem ausgerüsteten JAK Rabe-Kit auf einem MCW

Erreiche 20 Operator-Abschüsse mit ausgerüsteter Yellow-Jacket-Akimbo-Schaftstütze auf der WSP Swarm

Erreiche 25-Mal 4 Operator-Abschüsse mit ausgerüsteter Yellow-Jacket-Akimbo-Schaftstütze auf der WSP Swarm, ohne zu sterben

Hier sind alle Herausforderungen der Woche 4 im Zombie-Modus:

Erreiche 150 Abschüsse mit einer empfohlenen seltenen Waffe (blau)

Erreiche 150 Abschüsse mit dem JAK Heretic-Karabiner-Kit auf einem Pack-A-Punch-MTZ-762

Erreiche 150 Abschüsse mit dem ausgerüsteten JAK Rabe-Kit auf einem MCW, während Juggernog aktiv ist

Eliminiere einen Kriegsherr mit einer empfohlenen Waffe

Erreiche 100 kritische Abschüsse mit dem ausgerüsteten JAK Rabe-Kit auf einem MCW

Erreiche 100 Abschüsse mit ausgerüsteter Yellow-Jacket-Akimbo-Schaftstütze auf der WSP Swarm

Erreiche 200 Abschüsse in der mittel oder stark bedrohten Zone mit der WSP Swam mit Yellow-Jacket-Akimbo-Schaftstütze

Was ist das Besondere an der TAQ Eradicator? Das nun fünfte LMG in Modern Warfare 3 besitzt eine Eigenart bei der Feuerrate. Die Waffe startet damit, die Kugeln zu Beginn extrem schnell hintereinander abzufeuern. Dann wechselt die Schussfrequenz in einen langsameren Rhythmus, der für mehr Präzision sorgen soll.

In Modern Warfare 3 lassen sich viele Waffen, Aufsätze und weitere Ausrüstung über die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen freischalten. Was haltet ihr von diesem Ansatz? Motiviert es euch die Aufgaben zu absolvieren und fühlt ihr euch vom Spiel genötigt etwas zu machen, das ihr gar nicht wollt? Was haltet ihr von der neuen Waffe? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.