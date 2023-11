Modern Warfare 3: Easter Egg erinnert euch an einen der wichtigsten Mausklicks der CoD-Geschichte

Der Hass auf General Shepherd zählt zu den wenigen Dingen, bei denen Einigkeit in die CoD-Community herrscht.

Die Kampagnen der alten Modern-Warfare-Trilogie beinhalten einige der denkwürdigsten Momente der Reihe. Das neue Call of Duty Modern Warfare 3 erinnert mit einem Easter Egg daran, wie Spieler in MW 2 (2009) sich für den Verrat von General Shepherd rächen durften.

Der wichtigste Wurf der CoD-Geschichte

Worum handelt es sich? Das Easter Egg ist ein halb vergrabener Schädel, in dessen linkem Auge ein Messer steckt. Ihr findet ihn auf der Map Rust im aktuellen Modern Warfare 3.

Der CoD-Account @TheMW2Ghost zeigt das Easter Egg in einem Post auf X, ehemals Twitter:

Worauf spielt dieses Easter Egg an? Es handelt sich um eine Referenz an das Finale von Modern Warfare 2 (2009). Dieses Messer habt ihr sogar selbst geworfen, wenn ihr denn die Kampagne gespielt habt. Falls ihr das noch vorhabt: kleine Spoiler Warnung!

Am Ende von MW 2 (2009) finden Price und Soap den abtrünnigen General Shepherd in Afghanistan, dargestellt durch die Map Rust. Sie wollen Rache für den Verrat des Generals und die Ermordung ihrer Kameraden.

Doch Shepherd droht zu siegen und ihr, in der Haut von Soap, bekommt ein Messer in den Körper. Ihr könnt den Tod von Price abwenden, indem ihr das Messer aus der Wunde zieht und auf seinen Gegner werft.

So sah die Szene im Remaster des Singleplayers aus:

Für die Spieler besteht die Aktion nur aus einem Mausklick respektive Knopfdruck auf den Controller, doch durch den vorangegangenen Verlust der Freunde Ghost und Roach war es für viele Fans ein sehr emotionaler Moment.

Community feiert den Fund

Dass die Fans sich gut an den Moment erinnern, zeigen auch die Reaktionen unter dem Post. »Das befriedigendste Ende aller bisherigen CoDs«, schreibt @TheCODCasuals.

@CrNcHyFROG meint: »Okay, das ist wirklich badass. Ich liebe diese kleinen Details in den Remaster-Maps.«. Außerdem freut sich @St0neytheCl0wn, dass die Entwickler solche Easter Eggs einbauen und sagt: »Danke, dass ich jetzt noch einen Grund mehr habe, Sledgehammer zu mögen.«

Falls ihr euch das Easter Egg auf Rust ansehen wollt, macht es vielleicht lieber in einer privaten Lobby. Die kleine Map ist nicht gerade für Feuerpausen bekannt, in denen dann Zeit für Sightseeing ist. Habt ihr den Schädel samt Messer schon entdeckt? Was haltet ihr von der kleinen Hommage? Welches CoD-Easter-Egg ist eurer Meinung nach das beste? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.