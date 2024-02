CoD MW3: Season 2 mit Mega-Update gestartet, Experte sagt: »Einige der besten Patch Notes jemals«

Season 2 hat einige neue Inhalte im Gepäck, aber auch viele Balance-Änderungen

Am 7. Februar startete in Modern Warfare 3 die zweite Season mit einem Schwung neuer Inhalte wie Waffen und Maps. Die ersten Reaktionen aus der Community sind überwiegend positiv. Hier werden aber vor allem einige Balance- und Komfort-Änderungen gelobt.

Begeistert zeigt sich etwa der YouTuber und CoD-Experte JGOD. Auf Twitter (inzwischen X genannt) schreibt er:

Das müssen einige der besten Patch Notes sein, die wir jemals für Warzone und den Multiplayer gesehen haben. Was gefällt euch am besten?

Eine der am häufigsten genannten Antworten sind die Änderungen beim Nutzen der Zielvorrichtung. Während zuvor beim Zielen mit einer Waffe der Zielpunkt unmittelbar hin und her zu schwanken begann und diese Bewegung an einem zufälligen Punkt startete, gilt nun stattdessen folgendes: Das Schwanken beginnt erst nach einer kurzen Verzögerung an der Position des Hüftfeuer-Fadenkreuzes.

Ebenfalls gelobt wird, dass C4 nun wieder weiter geworfen werden kann und dass der Schaden der Splittergranate erhöht wurde.

Auch auf Reddit ist die Stimmung sehr positiv. Hier freut man sich ebenfalls über die Änderungen beim Zielen, aber auch über die erhöhte Gesundheitsregeneration. Für Aufregung sorgt außerdem, dass einige Karten aus Modern Warfare 2 nun in der Rotation für Quickplay enthalten sind.

Was steckt noch in Season 2?

Wollt ihr wissen, was sich im Detail alles in Season 2 ändert, dann werft am besten einen Blick in die Patch Notes, die ihr auf Seite 2 des Artikels findet. Die größten Neuerungen fassen wir euch aber auch hier kurz zusammen:

Drei Neue 6v6-Karten: In Season 2 kämpft ihr in einem Lagerhaus am Hafen, einem Resort auf dem Gipfel eines Berges, und in einem internationalen Flughafen. Im obigen Video könnt ihr einen Blick auf die neuen Karten werfen.

In Season 2 kämpft ihr in einem Lagerhaus am Hafen, einem Resort auf dem Gipfel eines Berges, und in einem internationalen Flughafen. Im obigen Video könnt ihr einen Blick auf die neuen Karten werfen. Eine neue War Map: Auf Operation Tin Man kämpft ihr um einen im Bau befindlichen Wolkenkratzer.

Auf Operation Tin Man kämpft ihr um einen im Bau befindlichen Wolkenkratzer. Fünf neue Spielmodi: Playlists enthalten nun die Modi Hordepoint, Team Gun Game, Snipers Only, Juggermosh und Bounty.

Playlists enthalten nun die Modi Hordepoint, Team Gun Game, Snipers Only, Juggermosh und Bounty. Zwei neue Waffen: Ihr könnt nun das Sturmgewehr BP50, sowie die Maschinenpistole RAM-9 freischalten.

Ihr könnt nun das Sturmgewehr BP50, sowie die Maschinenpistole RAM-9 freischalten. Neuer Perk: Die Ninja-Weste lässt eure Schrittgeräusche verstummen, macht euch immun gegen Verlangsamungs-Effekte, und lässt euch mehr Shuriken oder Wurfmesser tragen.

Die Ninja-Weste lässt eure Schrittgeräusche verstummen, macht euch immun gegen Verlangsamungs-Effekte, und lässt euch mehr Shuriken oder Wurfmesser tragen. Neue Operator: In Season 2 könnt ihr als Rick oder Michonne aus Walking Dead, sowie als Agent Laswell und John Doe spielen.

Während die Fans ziemlich positiv gestimmt sind, muss unser Shooter-Experte Dimi grundsätzliche Kritik an den Seasons von Call of Duty äußern. Warum ihm die Atmosphäre früherer Trailer fehlt, lest ihr in seiner Kolumne. Änderungen ganz anderer Art könnten für CoD offenbar dieses Jahr anstehen. Was von einem Insider prophezeit wird, erfahrt ihr in unserer oben verlinkten News.