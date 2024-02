Call of Duty mit Open World? Insider prophezeit gewaltigen Richtungswechsel für 2024

In Black Ops Gulf War sollen wir ein Wiedersehen mit alten Bekannten erleben.

Die Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 3 hat eine große Stärke: Es kann danach nur noch bergauf gehen.

Und wie es der Zufall so will, erscheint auch 2024 ein neues Call of Duty. Leaks zufolge trägt das den Namen Black Ops Gulf War, wird von Raven Software entwickelt und spielt - haltet euch fest - im Zweiten Golfkrieg zwischen Irak, Kuwait, den USA und anderen Konfliktparteien.

So weit, so bekannt. Der bekannte Insider Tom Henderson veröffentlicht in einem neuen Report weitere Details, die ihm nach eigenen Angaben von anonymen Quellen zugespielt wurden. Die wichtigste Info: Black Ops Gulf War soll ein Open-World-Shooter werden. Wörtlich:

Zum aktuellen Zeitpunkt gleicht die Open World eher einem Far Cry als bisherigen Call of Dutys. Ihr navigiert mit eurem Squad die Map, bewegt euch mit Fahrzeugen von A nach B oder nutzt ein Schnellreisesystem.

Laut Henderson will Black Ops Gulf War nicht komplett auf klassische, lineare Kampagnenmissionen verzichten, allerdings ist aktuell noch unklar, in welchem Verhältnis Kampagnen- und Open-World-Einsätze zueinander stehen.

Dieser Open-World-Trend könnte für Call of Duty zukunftsweisend sein. Laut Henderson gibt es auch erste Pläne, das 2025er Call of Duty mit großer Spielwelt auszustatten, allerdings ist hier noch kein letztes Wort geschrieben.

CoD 2025 befindet sich noch ohne festes Entwicklerstudio in der Konzeptphase, hier kann sich noch alles ändern.

8:40 James Bond trifft Call of Duty - Black Ops Cold War - Singleplayer

Quo vadis, Call of Duty?

Schon das aktuelle Modern Warfare 3 bewirbt seine großen Sandbox-Missionen als Open-World-Einsätze; das entpuppte sich zum Release aber größtenteils als Marketing-Gewäsch, um halbherzige Multiplayer-Maps mit Bots zu kaschieren, die aus Warzone exportiert und als Kampagnen-Content verkauft wurden.

Die ganze Misere lest ihr in unserem GameStar-Test zum Singleplayer von MW3 nach.

Zynisch gesprochen könnte natürlich auch Black Ops Gulf War dieses Schicksal bevorstehen: Eine Open World, die letztlich bloß die Warzone-Map recycelt, um Open World auf die Packung schreiben zu können.

Auf der anderen Seite wird die Kampagne des 2024er CoD von Raven Software entwickelt, die mit Cold War die handwerklich innovativste CoD-Kampagne der letzten 10 Jahre an den Start gebracht haben. Ersten Infos zufolge soll Gulf War hier anknüpfen, beispielsweise wird mit Russell Adler ein alter Bekannter zurückkehren.

Es bleibt also spannend, in welche Richtung sich die Serie weiterentwickelt - übrigens auch im Multiplayer. Übernimmt Gulf War das ganze Freischaltgedöns von MW2 und MW3 oder erwartet uns hier wie schon 2022 eine tabula rasa, die alle wieder bei Null anfangen lässt? Quasi ein Warzone 3.0 oder 4.0?

Wir rechnen bis Sommer 2024 mit der offiziellen Enthüllung und halten euch über alles auf dem Laufenden.