CoD MW3 und Warzone: Twitch-Drops für Season 1 gestartet, so holt ihr sie euch

Pünktlich zum Weihnachtsmonat bringt Twitch eine Ladung Geschenke.

Während Spielerinnen und Spieler sich zum ersten Mal auf der neuen Karte von Call of Duty: Warzone landen, wirft auch Twitch wieder einige Belohnungen ab: Zu Season 1 von Modern Warfare 3 gibt es sowohl für den Multiplayer als auch das Battle Royale wieder einige Twitch-Drops. Was ihr euch verdienen könnt und wie die Drops funktionieren, erfahrt ihr hier.

Wie und wann nehme ich teil?

Für Modern Warfare 3 und Warzone gibt es jeweils eigene Kampagnen, die beide bis zum 2. Januar 2024 um 21:00 Uhr laufen. Um teilzunehmen, müsst ihr zunächst euer Battlenet-Konto mit Twitch verknüpfen:

Loggt euch zunächst auf der Website von Call of Duty in euren Account ein.

Klickt oben rechts auf euren Namen/Battletag und im Dropdown-Menü auf Verknüpfte Konten .

. Scrollt jetzt runter, bis ihr zu Social Networks kommt und klickt bei Twitch auf Link Account .

kommt und klickt bei Twitch auf . Anschließend müsst ihr euch bei Twitch einloggen, und die Verbindung bestätigen.

Anschließend müsst eine Zeit lang einen oder mehrere an der jeweiligen Kampagne teilnehmende Live-Känale anschauen. Alle zugelassenen Kanäle findet ihr jeweils hier:

Wenn ihr wissen wollt, ob euer Lieblingsstreamer auch teilnehmt, dann sucht bei seinem Kanal nach dem Tag Drops aktiviert , wenn er Call of Duty spielt.

Was gibt es zu verdienen?

Wie für Twitch Drops üblich, könnt ihr einige kosmetische Belohnungen verdienen. Um was es sich handelt, und wie lange ihr dafür zuschauen müsst, listen wir euch hier auf. Zunächst einmal alle Belohnungen für Modern Warfare 3:

Für Modern Warfare 3 könnt ihr diese Belohnungen einheimsen.

Schau 2 Stunden zu und erhalte die Belohnung: War Drone.

Schau 4 Stunden zu und erhalte die Belohnung: Emerald Bot.

Schau 6 Stunden zu und erhalte die Belohnung: Hits Different.

Für Warzone gibt es eine etwas größere Auswahl an Belohnungen.

Schau 30 Minuten zu und erhalte die Belohnung: In the Zone.

Schau 1 Stunde zu und erhalte die Belohnung: WTF.

Schau 1 Stunde 30 Minuten zu und erhalte die Belohnung: Save the Controller! .

Schau 2 Stunden zu und erhalte die Belohnung: Powerful Player.

Schau 2 Stunden 30 Minuten zu und erhalte die Belohnung: Game Lover.

Schau 3 Stunden zu und erhalte die Belohnung: Feelin' Knifey.

Schau 3 Stunden 30 Minuten zu und erhalte die Belohnung: Perfect Life.

Schau 4 Stunden zu und erhalte die Belohnung: Mean Mug.

Schau 4 Stunden 30 Minuten zu und erhalte die Belohnung: Enhanced Vision.

Holt ihr euch die Twitch Drops für Call of Duty: Warzone und Modern Warfare 3 ab? Werft ihr extra dafür Twitch an, oder schaut ihr ohnehin gerne CoD-Streamern zu? Oder spielt ihr lieber selbst die Multiplayer-Maps von Season 1 und erkundet die neue Warzone-Karte, anstatt anderen dabei zuzugucken? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!