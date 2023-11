CoD Modern Warfare 3 wagt bald ein Experiment, das schon vorab für große Diskussionen sorgt

Solche roten Umrisse könnten in CoD MW3 womöglich schon bald Realität werden.

Activision will mit Updates für CoD Modern Warfare 3 ab sofort anders verfahren. Bei den Vorgängern wurde eine Änderung direkt ins Spiel implementiert - ob die Fans damit glücklich waren, hat sich dann erst gezeigt.

Jetzt soll es erst eine Testphase in einem eigenen Modus geben, bei dem sich Spieler an das Feature herantasten können. Wenn es gut ankommt, wird es übernommen - wenn nicht, fällt es weg oder wird erneut überarbeitet. Jetzt ist bekannt, was als erstes getestet wird und die Diskussionen sind bereits voll im Gange.

Bessere Gegner-Sichtbarkeit

Es ist ein Thema, das Modern Warfare 3 schon seit der Beta verfolgt: Wie leicht sind eure Widersacher erkennbar? Während der Testphase vor Release wurde die Sichtbarkeit noch bemängelt, mit Nametags ist diese aber deutlich gestiegen. Das reicht Activision aber offenbar noch nicht.

Mit roten Umrandungen werden eure Gegner deutlicher vom Hintergrund hervorstechen. Außerdem ist so schnell klar, ob ihr es mit Freund oder Feind zu tun habt. Laut Insider CharlieIntel sollen diese Outlines erscheinen, sobald ihr per ADS auf euer potenzielles Opfer zielt.

Ist das überhaupt nötig?

Viele Spieler halten das geplante Feature für überflüssig, dank der Nametags wäre die Sichtbarkeit aktuell völlig ausreichend. So schreibt auch der CoD-Experte The GhostOfHope:

Nametags und die allgemeine Erkennbarkeit sind bereits gut. Wieso brauchen wir etwas so Geschmackloses wie Gegner-Umrisse?

Aber unter seinem Post gibt es auch einige User, die ihm widersprechen. Besonders aufgrund von schwer erkennbaren Skins ist eine Verbesserung von Vorteil, wie Conall beispielsweise hervorhebt. Zach dagegen ist noch unentschlossen, was die Umsetzung per Outlines angeht:

Die Sichtbarkeit ist noch immer hin und wieder ätzend, aber zumindest besser als in der Beta. Ich bin mir jedoch unsicher, was ich von den Outlines halte.

Ob die Umrisse letztlich ins finale Spiel eingeführt werden, ist aber wie gesagt noch lange nicht beschlossen. Jetzt werden sie wohl fürs Erste auf der experimentellen Playlist ausprobiert.

Was haltet ihr von roten Outlines für Gegner? Denkt ihr, diese visuelle Hilfe wird euch eher stören und aus der Immersion reißen oder ist euch die Sichtbarkeit und der dadurch minimierte Frustfaktor mehr wert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!