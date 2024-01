Großes CoD-Update wird zum Desaster: Warzone kaputt, wichtiger Modus verschoben, Fans sauer

Eigentlich solltet ihr in Urzikstan Atombomben zünden, stattdessen wurde der ganze Spielmodus von Bugs zerbombt.

Viel schlechter hätte der Release von Season 1 Reloaded für viele Spielerinnen und Spieler nicht laufen können: Der für Modern Warfare 3 angekündigte Ranglisten-Modus verschiebt sich und in Warzone verursacht das Update zum Release schwere Bugs. Was genau passiert ist, und wie die Situation aktuell aussieht, lest ihr hier.

Wo ist der Ranked Mode?

Schon vor der Veröffentlichung von Season 1 Reloaded hatten die Entwickler angekündigt, dass der Ranglisten-Modus nicht zur selben Zeit verfügbar sein wird wie alle anderen Neuerungen. Dabei war man zunächst jedoch lediglich von einer Verzögerung um einige Stunden ausgegangen.

Gestern Abend kündigten die Entwickler allerdings über Twitter (inzwischen X) an, dass sich der Release des neuen Modus weiter verzögere. Grund dafür sein ein kürzlich entdeckter, kritischer Fehler, der zunächst behoben werden müsse. Ein neuer Termin für den Release wurde nicht genannt, der Ranked Mode soll so bald wie möglich erscheinen.

Bughölle in Warzone

Im Battle Royale verursacht das Update dagegen zahlreiche schwerwiegende Bugs, die Warzone teils komplett unspielbar machen. Mehrfach geteilt wurde etwa ein Problem, bei dem die Performance stark einbricht und es zu Bildfehlern kommt:

Die Entwickler arbeiten offenbar bereits mit Hochdruck an einer Behebung der aufgetretenen Fehler. Eine vollständige Übersicht der bestätigten Bugs findet ihr auf dem offiziellen Trello-Board. Vier Bugs wurden inzwischen schon behoben:

Ihr geratet nicht länger in einen verbuggten Zustand, wenn ihr mit einer Loadout-Kiste interagiert.

Ihr bleibt nicht länger bei der Meldung Fetching Online Profile hängen, wenn ihr das Spielmenü aufrufen wollt.

hängen, wenn ihr das Spielmenü aufrufen wollt. Wenn ihr eine Modifikation im Gunsmith entfernt, landet ihr nicht mehr im Menü.

Die Modifikationen für die Maschinenpistole HRM-9 werden nun wie vorgesehen freigeschaltet.

Währenddessen ist der Auftrag Champion's Quest weiterhin deaktiviert, da er sich wegen einiger Fehler negativ auf die Performance im Spiel auswirkt. Durch den Abschluss des Auftrags ist es in Warzone möglich, eine Atombombe explodieren zu lassen und so das Spiel zu gewinnen.

Das schlechteste Update jemals

In der Community ist die Stimmung angesichts des verpatzten Starts von Season 1 Reloaded ziemlich mies. Viele Spielerinnen und Spieler sind fassunglos, dass sie Stunden nach einem großen Update nicht einmal ins Spiel kommen. Andere sprechen vom schlechtesten Update, das je für das Spiel veröffentlicht wurde.

Ob und wie sich der problematische Release von Season 1 Reloaded dauerhaft auf Modern Warfare 3 und Warzone auswirkt, muss sich erst zeigen. Viele Fans sind gerade schwer enttäuscht, sollten die restlichen Fehler und Probleme im Laufe des Tages behoben werden, kann das vielleicht die Wogen etwas glätten. Wir halten euch über die Entwicklung auf dem Laufenden.