CoD MW3 und Warzone: Starttermin für Season 1 Reloaded steht, alles zum Update

Das Warten hat ein Ende: Der zweite Teil der Roadmap kommt mit dem Mid-Season-Update raus.

Die Knarre ist aus dem Sack: Endlich wissen wir, wann und wie es mit Call of Duty Modern Warfare 3 samt Warzone 2024 weitergeht. Wie in jeder Saison erwartet euch auch in der aktuellen Season 1 ein großes Midseason-Event: Season 1 Reloaded.

Entwickler Sledgehammer Games hat just sämtliche Infos zu diesem Event veröffentlicht, wir sammeln folglich für euch alle Neuigkeiten zu neuen Waffen, Maps und Inhalten, damit ihr alles handlich auf einen Blick habt.

Oh, und falls euch die Skins aus The Boys schon in MW2 tierisch auf den Senkel gingen, dann frohlocket: Im Januar gibt's mehr davon.

Wann startet Season 1 Reloaded in MW3?

Season 1 Reloaded hat bereits ein offizielles Startdatum: Am 17. Januar 2024 geht's um 18 Uhr deutscher Zeit gleichzeitig auf PC, PS5 und Xbox los.

Wahrscheinlich wird es schon vorab einen Patch-Preload mit allen neuen Inhalten geben, damit ihr pünktlich zum Feierabend loszocken könnt. Wir halten euch hierzu natürlich auf dem Laufenden, sobald es konkret wird.

Welche Waffen sind neu?

Sowohl für den regulären Multiplayer, als auch für Warzone gibt's zwei brandneue Waffen:

HRM-9: Diese SMG eignet sich mit hoher Feuerrate vor allem für Kurzdistanzgefechte.

TAQ Evolvere: Eine neue LMG der TAQ-Plattform.

Die neue SMG schaltet ihr über Armory Unlocks frei, die TAQ über eine Weekly Challenge.

Was ändert sich im regulären Multiplayer?

Im regulären PvP von MW3 gibt's diverse Neuerungen, hier die Zusammenfassung:

Neue Map : In Rio kämpft ihr um die Kontrolle über ein Einkaufszentrum, klassisch 6v6.

: In Rio kämpft ihr um die Kontrolle über ein Einkaufszentrum, klassisch 6v6. Neuer Modus Team Gunfight : Eine modifizierte Form des klassischen Gunfight. Ihr spawnt an der Seite fünf anderer Teamkollegen mit zufälligem Loadout und bekämpft das gegnerische Team.

: Eine modifizierte Form des klassischen Gunfight. Ihr spawnt an der Seite fünf anderer Teamkollegen mit zufälligem Loadout und bekämpft das gegnerische Team. Neuer Modus Headquarters : Der Modus aus MW2 kehrt zurück. Ihr erobert ein wechselndes Hauptquartier und verteidigt es dann erbittert, bis alle Spawns eures Teams verbraucht sind.

: Der Modus aus MW2 kehrt zurück. Ihr erobert ein wechselndes Hauptquartier und verteidigt es dann erbittert, bis alle Spawns eures Teams verbraucht sind. Neuer Modus Infected : Jeder besiegte Feind wandert ins gegnerische Team. Wer am längsten durchhält, gewinnt.

: Jeder besiegte Feind wandert ins gegnerische Team. Wer am längsten durchhält, gewinnt. Neuer Event-Modus The Boys : In dieser zeitexklusiven Variante von Kill Confirmed lassen tote Feinde Superkräfte wie den Hitzeblick fallen. Wie üblich gibt's auch wieder eine Reihe von Challenges, die mit dem Modus zusammenhängen.

Im Rahmen des Events wird freilich auch der Shop um neue Skin-Bundles erweitert, beispielsweise A-Train und Firecracker aus The Boys.

Was ändert sich in Warzone?

Für den Battle Royale stehen einige dicke Änderungen an. Beispielsweise müsst ihr nicht länger als letztes Team überleben, um Warzone erfolgreich zu überstehen. Gehen wir die wichtigsten Punkte mal durch:

Neue Weapon Cases : Wie in MW2s DMZ-Modus könnt ihr jetzt eine streng geheime Waffenkiste in Warzone erbeuten. Sobald ihr sie einsackt, wird eure Position allen Teams im Spiel mitgeteilt, ihr solltet also schleunigst Land gewinnen. Wer die Waffenkiste erfolgreich exfiltriert, bekommt Belohnungen.

: Wie in MW2s DMZ-Modus könnt ihr jetzt eine streng geheime Waffenkiste in Warzone erbeuten. Sobald ihr sie einsackt, wird eure Position allen Teams im Spiel mitgeteilt, ihr solltet also schleunigst Land gewinnen. Wer die Waffenkiste erfolgreich exfiltriert, bekommt Belohnungen. Neue Exfiltration : Ihr müsst künftig nicht mehr zwangsläufig als letztes Team überleben, um in Warzone zu gewinnen. Neu sind zusätzliche Exfiltrationspunkte (Covert Exfil), an denen ihr das Match verlassen könnt. Das hat allerdings einen hohen Preis.

: Ihr müsst künftig nicht mehr zwangsläufig als letztes Team überleben, um in Warzone zu gewinnen. Neu sind zusätzliche Exfiltrationspunkte (Covert Exfil), an denen ihr das Match verlassen könnt. Das hat allerdings einen hohen Preis. Neues Gulag-Event: Es gibt ein neues Nachtsicht-Event. Der Name ist Programm: Ihr kämpft im Gulag in der Dunkelheit mit Nachtsichtbrille.

So sieht die Waffenkiste aus, die jetzt auch im Battle Royale heiß begehrt ist.

Außerdem könnt ihr über die neue Champion's Quest neue Challenges in Warzone knacken. Die fallen ziemlich heftig aus, ihr müsst beispielsweise innerhalb einer Saison 30 Warzone-Matches gewinnen. Für uns natürlich ein Kinderspiel, aber nicht jeder schießt so gut wie wir (Teile dieses Satzes könnten gelogen sein).

Was ist neu im Zombie-Modus?

Der Zombie-Modus erhält - wen überrascht's - die wenigsten Änderungen in Season 1 Reloaded. Neu ist nur ein neuer Warlord, den ihr bekämpfen könnt: Dokkaebi, die südkoreanische Operatorin, die ihr auch im regulären Multiplayer spielen könnt. Und nein, sie hat nichts mit der Dokkaebi aus Rainbow Six: Siege zu tun. Sagt Activision.

Neuer Ranked-Modus!

Und zu guter Letzt findet mit Season 1 Reloaded auch der Ranked-Modus seinen Weg in den Multiplayer von Modern Warfare 3. An der Funktionsweise hat sich im Vergleich zu MW2 nichts geändert.

Wie im E-Sport: Der Ranked-Modus richtet sich nach den offiziellen CDL-Regeln.

Ihr spielt in den Modi Hardpoint, Search & Destroy sowie Control zu viert gegen ein anderes Team. Siege bescheren euch bessere Ränge und Belohnungen, Niederlagen ... nichts.

So viel zu den wichtigsten Neuerungen von Season 1 Reloaded. Saisonstart ist wie gesagt der 17. Januar 2024, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sofern es zu Serverproblemen oder kurzfristigen Änderungen kommt.

Außerdem informieren wir euch, sobald ein Patch-Preload startet, damit ihr die Leitungen rechtzeitig auf Betriebstemperatur bringen könnt. Ist schließlich Winter.