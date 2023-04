CoD Warzone 2 bringt jetzt eine extrem beliebte Variante des Vorgängers zurück

In Plunder steht Bargeld statt Abschüssen an erster Stelle.

Nachdem zum Release von Modern Warfare 2 viele beliebte Modi aus den Vorgängern noch nicht verfügbar waren, liefern die Entwickler sie mit den bisher drei Seasons nach. Am 26. April erscheint nun unverhofft ein weiterer Modus für Warzone 2, der bereits im ersten Warzone äußerst beliebt war.

Was ist Plunder?

Plunder, oder Beutegeld ist eine squadbasierte Variante des klassischen Battle Royale, in der sich alles um Geld dreht. Ziel ist es hier, in einem Match möglichst schnell zwei Millionen Dollar zu sammeln. Das Squad, das den Betrag als erstes erreicht, gewinnt. Geld könnt ihr in Vorratskisten und lose in der Welt verteilt finden, es getöteten Spielern abnehmen, oder durch Aufträge bekommen.

In Plunder könnt ihr außerdem nach dem Tod respawnen, verliert allerdings euer gesammeltes Geld. Der neue Modus ist ab sofort spielbar, wie Activision gestern mit einem kurzen Trailer ankündigte:

0:30 CoD Warzone 2: Plunder ist zurück! Kurzer Clip stellt den Spielmodus vor

Bei Beutegeld aus Warzone 2 handelt es sich allerdings nicht um eine exakte Kopie des Spielmodus aus dem ersten Warzone. An Kaufstationen könnt ihr gegen Geld etwa Killstreaks und besonders mächtige Waffen kaufen, außerdem sollen neue öffentliche Events für Abwechslung sorgen. Einige von ihnen haben die Entwickler schon in einem Blogeintrag aufgezählt:

Blutgeld: Doppeltes Geld für das Ausschalten und Looten eines feindlichen Operators

Doppeltes Geld für das Ausschalten und Looten eines feindlichen Operators Kanonenfutter, Auftragnehmer und Würgegriff: Bisher keine Beschreibung

Während eines Matchs können mehrere dieser Events aktiv sein. Im Blogeintrag werden außerdem zwei nützliche Items vorgestellt, die ihr an Kaufstationen erwerben könnt:

Kreditkarte: Gegen eine kleine Gebühr bekommt ihr 10 Prozent Rabatt auf alle eure Einkäufe.

Gegen eine kleine Gebühr bekommt ihr 10 Prozent Rabatt auf alle eure Einkäufe. Lebensversicherung: Wenn ihr sterbt, behaltet ihr die Hälfte eures gesammelten Geldes.

Wenn ihr Plunder spielt könnt ihr außerdem neun neue Belohnungen verdienen, unter anderem eine Fahrzeugtarnung, Calling Cards und mehr.

Freut ihr euch über die Rückkehr von Plunder und gefallen euch die neuen Features, die sich die Entwickler einfallen haben lassen? Habt ihr den Modus vielleicht schon in Warzone 1 gespielt und genossen? Oder hättet ihr euch erst einmal etwas anderes für Warzone 2 gewünscht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!