CoD Warzone 2: Erste offizielle Infos zum Extraction-Modus DMZ veröffentlicht

Schluss mit Leaks, Rätselraten und Gerüchten: Die Entwickler von CoD Warzone 2 sprechen erstmals im Detail über den neuen Extraction-Modus Demilitarized Zone (kurz DMZ). Und zeigen damit, dass Leaker abermals Recht behalten.

Denn DMZ geht wie zuvor von gut informierten Insidern verraten tatsächlich als Konkurrent zu Escape from Tarkov und Hunt Showdown ins Rennen. Hier erfahrt ihr, was jetzt über DMZ verraten wurde.

Falls ihr euch noch gebührend vom ersten Warzone verabschieden wollt, bekommt ihr jetzt eine stilechte Gelegenheit dazu:

9 2 CoD Warzone Zum Abschied ein Video eurer eigenen Erfolge

So soll DMZ werden

Bei einem Event in Los Angeles können eingeladene Gäste erstmals selbst Hand an CoD Warzone 2 und DMZ legen. In der begleitenden Pressemeldung kommen zudem ein paar Details ans Licht.

DMZ ist demnach ein Extraktionsmodus in einer Open World , in dem Spieler alleine oder in Gruppen starten können. Die Story soll auch eine Rolle spielen. So können die Operator Missionen für bestimmte Fraktionen erledigen und Nebenaufgaben erfüllen.

Im Zentrum aller Bemühungen steht die Jagd nach besserem Loot, sprich Waffen und Co. Dafür müssen Spieler es neben KI-Gegnern auch mit anderen Spieler(-Teams) aufnehmen. Wer überleben will, muss die Map am Ende der Partie erfolgreich verlassen.

Das neue Rucksack-System wird Teil von DMZ sein, während in Warzone in puncto Loot alles beim Alten bleibt. Spieler kennen die Backpacks aus der Kampagne, wo es gilt, aus gefundenen Gegenständen händisch Granaten, Minen, Brecheisen und Co. herzustellen. Diese Mechaniken bleiben offenbar DMZ vorbehalten.

Weitere Infos und eine taktische Übersicht sollen nächste Woche, kurz vor Release, folgen.

Wir gehen bislang davon aus, dass DMZ auf der Warzone-Map Al-Mazrah gespielt wird. Wie die aussieht, zeigt euch der actionreiche Trailer:

2:47 CoD Modern Warfare 2: Trailer enthüllt den Multiplayer und Warzone 2

Keine Überraschung

Damit stimmen die offiziellen Infos praktisch eins zu eins mit den Leaks im Vorfeld überein. Das Gameplay ähnelt sehr dem eines Escape from Tarkov oder Hunt Showdown, die mit ihren Extraction-Shootern als Ideengeber für den neuen Trend im Shooter-Genre dienten:

167 13 Mehr zum Thema Der neue Shooter-Trend nach Battle Royale steht längst fest

Übrigens konnte sich die Welt immer noch nicht auf einen Namen für das Genre einigen. Im Raum stehen:

Extraction-Shooter

Raid-Shooter

PvPvE-Shooter

Survival-Shooter

Was denkt ihr, wie DMZ sich in die Welt der Raid-Shooter einreiht? Und welchen Namen benutzt ihr für das Genre? Schreibt es gerne in die Kommentare!