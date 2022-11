CoD Warzone schenkt euch zum Abschied ein Video eurer eigenen Erfolge

CoD Warzone 2 steht in den Startlöchern und will das erfolgreiche Battle Royale ab 16. November in die zweite Runde führen. Passend dazu bieten die Entwickler nun allen Spielern die Möglichkeit, die eigenen Partien nochmal Revue passieren zu lassen.

Wenn ihr eure Activision-ID auf der offiziellen Website eingebt, spuckt sie euch ein Video mit euren persönlichen Errungenschaften in CoD Warzone aus.

Darunter finden sich womöglich auch eure Freunde, wenn ihr öfters mit ihnen zusammen über Verdansk und Caldera abgesprungen seid. Wie das bei mir aussieht, könnt ihr euch hier anschauen (bitte nicht lachen!):

1:49 CoD Warzone: So schlug sich Christian im Battle Royale

Probleme & Start von Warzone 2

Die Aktion soll in erster Linie dazu dienen, Werbung für den Nachfolger zu machen. Immerhin startet Warzone 2 schon in der kommenden Woche. Was es dazu zu wissen gibt, fasst unsere Übersicht zusammen:

60 1 CoD Warzone 2 Alles, was wir über das neue Battle Royale wissen

Wir beobachten den Release des heißersehnten Multiplayer-Shooters jedenfalls mit Argusaugen. Schließlich sorgte CoD Modern Warfare 2 mit einem problembehaften Release für viel Ärger unter Spielern.

Von Abstürzen über Verbindungsprobleme bis hin zu fehlenden Funktionen zeigt MW2 eine Reihe von Kinderkrankheiten, die darauf hindeuten, dass das Spiel unfertig auf den Markt gebracht wurde. In unserem neuen Testvideo erfahrt ihr die Details:

14:32 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer-Test: MW2 stolpert zum Erfolg

So richtig rund läuft CoD Modern Warfare 2 also vermutlich noch nicht, wenn am 16. November das riesige Battle Royale seine Pforten eröffnet.

Jetzt wird es spannend, ob Infinity Ward trotzdem ein reibungsloser Startschuss von CoD Warzone 2 gelingt. Und auch CoD Modern Warfare 2 selbst benötigt weiterhin Patches. Es sieht jedenfalls nach stressigen kommenden Wochen für die Entwickler aus.

Wie ist bei euch die Stimmung? Freut ihr euch auf Warzone 2, ärgert ihr euch noch über technische Probleme bei Modern Warfare 2 oder bliebt ihr davon verschont? Schreibt eure Erlebnisse gern in die Kommentare!