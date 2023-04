Season 3 krempelt DMZ in CoD Warzone 2 um, hier die 6 wichtigsten Änderungen

Dass DMZ in CoD Warzone 2 noch eine Beta ist, merkt man vor allem an den tiefgreifenden Änderungen und neuen Systemen in jeder Season. So krempeln die Entwickler auch in Season 3 viele Elemente um und fügen Neuerungen hinzu.

Diesmal erinnern die unterschiedlichen aktiven Operator an den Konkurrenten Hunt: Showdown, wo wir ebenfalls mehrere Charaktere zur Verfügung haben. Sichere (und andere) Spezialrucksäcke ziehen ihre Inspiration offenbar aus Escape from Tarkov, einem weiteren Extraction-Shooter.

Und es gibt noch viel mehr: Wir zeigen euch die sechs großen Änderungen, die euch mit dem Start von Season 3 am 12. April 2023 in der DMZ erwarten!

Die 6 großen Neuerungen in Call of Duty DMZ

Activision geht im neuen Blogbeitrag detailliert auf die Änderungen für den DMZ-Modus in CoD Warzone 2 ein. Das sind die Neuerungen:

Aktive Operator

In DMZ können Spielerinnen und Spieler jetzt mehrere aktive Charaktere besitzen, drei zu Beginn. Die Skins könnt ihr aus euren freigeschalteten Operatoren wählen und sie lassen sich eigenständig mit Waffen und Items ausrüsten.

Was bedeutet das? Mit der Neuerung müsst ihr nicht mehr nach jeder Runde neu ausrüsten, sondern könnt eure vorbereiteten Operator ins Feld führen. Außerdem könnt ihr so unterschiedliche Taktiken für unterschiedliche Aufgaben entwickeln.

Neue DMZ-Ausrüstung

Mit Season 3 in CoD Warzone 2 gibt es gleich mehrere neue Items:

Alternative Backpacks

Sichere Rucksäcke retten bestimmte Items, wenn ihr sterbt. Ausnahmen sind Contraband-Items sowie Waffen und Items, die ihr ausgerüstet habt. Alles andere bleibt erhalten, egal ob ihr erfolgreich extrahiert oder sterbt.

retten bestimmte Items, wenn ihr sterbt. Ausnahmen sind Contraband-Items sowie Waffen und Items, die ihr ausgerüstet habt. Alles andere bleibt erhalten, egal ob ihr erfolgreich extrahiert oder sterbt. Scavenger-Rucksäcke tauschen einen zusätzlichen Waffenplatz gegen einen Item-Platz, um das neue Barter-System zu unterstützen, das wir euch unter dem nächsten Punkt vorstellen.

Alternative Plate Carrier

3-Platten-Medic-Kampfweste: Damit belebt ihr Teamkollegen schneller wieder. Gleiches gilt für die Nutzung des Self-Revive Kit.

Damit belebt ihr Teamkollegen schneller wieder. Gleiches gilt für die Nutzung des Self-Revive Kit. 3-Platten-Comms-Kampfweste: Damit hört ihr ein Signal, wenn menschliche Gegner in der Nähe sind und ihr seht alle UAVs. Zudem ist euer eigenes UAV ausdauernder.

Damit hört ihr ein Signal, wenn menschliche Gegner in der Nähe sind und ihr seht alle UAVs. Zudem ist euer eigenes UAV ausdauernder. Stealth-Kampfweste: Dieser Plate Carrier gewährt euch in der DMZ automatisch den Ghost Perk.

Rebreather und Skeleton Key

Mit dem neuen Atemgerät als Feldaufrüstung könnt ihr länger unter Wasser durchhalten. Der Skeleton Key lässt sich craften und öffnet fast jede Tür in der DMZ. Quasi die Warzone-2-Variante eines Generalsschlüssels.

Was bedeutet das alles? Die neuen Plate Carrier in DMZ erlauben taktisches Feintuning und unterstützen unterschiedliche Spielstile und -ziele. Mit dem Rebreather könnt ihr euch beispielsweise effektiv unter Wasser verstecken und tauchend rotieren. Der Skeleton Key umschifft das Suchen (oder Kaufen) von Schlüsseln, benötigt dafür aber Crafting Items. Die Rucksäcke mildern zum einen den Bildschirmtod und unterstützen zum anderen das Sammeln von Items, die für das neue Barter-System wichtig sind.

Das Barter-System

Hinter dem Namen verbirgt sich einfach ein Tauschsystem für Items. Ihr könnt Kram in der Spielwelt sammeln und es an den bekannten Kaufstationen direkt gegen Items tauschen.

Was bedeutet das? Durch das Barter-System bekommen gefundene Gegenstände in DMZ mehr Zweck als bloß für das Erfüllen von Sammelquests. Jetzt könnt ihr bestimmtes Zeug einsammeln, um es gegen jene Items einzutauschen, die ihr gerne in CoD Warzone 2 nutzen wollt.

Werkbänke

An den neuen Workbenches lassen sich alle Schießeisen – insbesondere auch Contraband-Waffen – gegen Gebühr modifizieren. Dafür stehen alle Aufsätze der entsprechenden Waffenplattform, beispielsweise Visiere und Magazine, zur Verfügung, die ihr schon freigeschaltet habt.

Was bedeutet das? Endlich müsst ihr nicht mehr mit der komisch ausgestatteten Waffe ins Feld ziehen, die ihr irgendwo aus dem Schrott gefischt habt. Stattdessen könnt ihr praktisch jede Waffe mit Thermaloptik, Magazintrommel und Laserpointer verschönbessern. Das gibt mehr taktische Freiheiten.

Heavy Chopper und private Exits

Der große, schwere Helikopter kommt in der DMZ an. Damit könnt ihr ein ganzes Squad bequem transportieren, relativ schwer abgeschossen werden und außerdem eine private Exfiltration durchführen, indem ihr über den Rand der Map hinaus fliegt. Allerdings stehen die Heavy Choppers ohne den benötigte Spezialtreibstoff in der Gegend rum. Den müsst ihr erst auftreiben.

Auch cool: Zudem könnt ihr an Kaufstationen jetzt private Exits kaufen, die dann nur für euch auf der Map erscheinen.

Was bedeutet das? Wer den Heavy Chopper zum Laufen bringt, kann ziemlich gut gepanzert durch die DMZ reisen, auch mit dem ganzen Squad im Laderaum. Die privaten Exfils sind eine dringend benötigte Chance für Spieler und Spielerinnen, die bislang mit umkämpften öffentlichen Exits ihre Probleme hatten.

Fraktion, Mission, Bosse

DMZ bekommt auch neue Aufgaben:

Neue Fraktion mit zunächst drei Missionsstufen

Geheimnisvolle neue Bossgegner, die wertvolle Beute versprechen

Mission Supply Run, um frische Operator schnell auszurüsten

Was bedeutet das? Die neuen Inhalte bringen mehr Abwechslung und neue Aufgaben ins Gameplay des DMZ-Modus in Call of Duty Warzone 2. Die Supply Runs helfen zudem, ohne viel Aufwand schnell an erste Ausrüstung zu kommen.

Wie gefallen euch die Änderungen? Kann euch die DMZ damit nochmal anlocken oder fehlt euch immer noch Entscheidendes? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!