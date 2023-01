CoD Warzone 2: DMZ überrascht Fans mit einem der schlimmsten Tarkov-Rituale

Die Botschaft versteckt sich in einem langen Blog-Post zu Season 2 von Call of Duty Modern Warfare 2: Bald wird euer Fortschritt im DMZ-Modus gelöscht. Von solchen Wipes war vorher nie die Rede - und das stößt nun vielen Spielern sauer auf. Aus Escape From Tarkov kennen viele das Ritual schon, aber niemand wusste, dass DMZ sich auch das beim großen Extraction-Vorbild abschaut.

Wir haben alle wichtigen Infos für euch: Was genau wird gelöscht? Wann ist der Fortschritt weg? Und was passiert mit euren gewonnenen Waffen und Blueprints?

Das müsst ihr zum DMZ-Wipe wissen

Was verliert ihr? Sämtliche Schlüssel, Contraband-Waffen und euer Fortschritt bei den Fraktionsmissionen werden gelöscht. Ihr müsst euer DMZ-Inventar also erst wieder auffüllen. Laut dem Insider CharlieIntel verliert ihr außerdem den eventuell freigeschalteten zweiten Platz für eine versicherte Waffe und müsst diesen Slot nochmal neu erspielen. Immerhin soll das schneller gehen als in Season 1.

Wann kommt der Wipe? Zu Season 2 wird euer Fortschritt zurückgesetzt, also am 15. Februar 2023.

Gibt es jede Season einen Wipe? Dazu ist offiziell noch nichts bekannt. Aber es liegt natürlich nahe, dass DMZ mit jedem Season-Update neue Inhalte bringt und vorher euren Fortschritt platt macht, damit alle wieder bei Null starten und auch Neueinsteiger eine Chance haben.

Sind meine Waffen und Blueprints sicher? Die Waffen und Blaupausen, die ihr via DMZ freigeschaltet habt, bleiben euch erhalten.

Die Reaktionen der Spieler

Viele DMZ-Spieler zeigen sich frustriert und verwundert über die Ankündigung, die erst so kurz vor dem Season-Wechsel erfolgt ist. Auch CoD-Experten wie ModernWarzone äußern bei Twitter Unverständnis:

Wipes sind okay, wenn sie wie in Escape From Tarkov notwendig sind. Das hier wirkt wie ein Wipe aus Prinzip.

In Escape From Tarkov gibt es beispielsweise eine Ingame-Wirtschaft, die ab und zu auf Null zurückgesetzt wird. Vielspieler sammeln außerdem irgendwann ein mächtiges Arsenal, das ihnen große Vorteile gegenüber Neulingen bietet - so etwas fehlt in DMZ aber. Dort gibt es auch keine speziellen freischaltbaren Skills, die erfahrene Spieler überlegen machen, und der zweite versicherte Waffen-Slot ist eher bequem als spielentscheidend.

Der Streamer Marksman erntet mit diesem Kommentar bei Twitter viel Zustimmung:

Ja, ich weiß nicht, warum sie das machen. Sie sollten es weiter ausbauen und nicht all meine Missionsränge zurücksetzen. Macht für mich keinen wirklichen Sinn, aber ich werde die ganzen Missionen nicht nochmal spielen, also bin ich vermutlich durch mit DMZ.

Mit Season 2 kommt nicht nur der Reset, sondern auch neue Inhalte für DMZ, dem Multiplayer und Warzone 2. Und die Änderungen für das Battle Royale klingen wie das Gegenteil des Wipes, nämlich nach der Erfüllung fast aller wichtigen Fan-Wünsche:

Was haltet ihr vom anstehenden Reset? Frustrieren euch solche Wipes oder freut ihr euch über einen frischen Start zur neuen Season?