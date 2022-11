Call of Duty Warzone 2 zieht Millionen Spieler an, wen wundert's. Immerhin gehört der Vorgänger zu den erfolgreichsten Free2Play-Spielen der letzten Jahre. Die genaue Zahl kann trotzdem beeindrucken: 25 Millionen Spieler verzeichnet CoD Warzone 2 in den ersten fünf Tagen seit Release.

Damit kommt es in Schlagdistanz zum ersten Warzone, das binnen zehn Tagen 30 Millionen Nutzer registrierte. Wenn sich CoD Warzone 2 also noch weiter rumspricht, dürfte dieser Rekord in den kommenden Tagen eingestellt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Indes bleiben die Antworten auf die Fragen, ob es auch spielerisch dem Nachfolger freundlich die Tür zeigt, zwiegespalten. Auf Steam zeigt sich jedenfalls der Großteil der Rezensenten wenig beeindruckt, wie ihr hier nachlesen könnt:

38 4 CoD Warzone 2.0 Steam-Kritik: "Selbst kostenlos noch zu teuer"

Viele Probleme bei Release

Die bisherige Kritik von Spielern bezieht sich überwiegend auf technische Probleme. Häufige Abstürze, schwere Lags die ganze Partie durch, unerklärliche Ruckler ... momentan läuft in der viel angepriesenen Warzone 2.0 wenig rund.

Dabei fällt rein auf das Gameplay bezogene Kritik oft deutlich positiver aus, auch wenn die angesichts der Technik-Querelen fast untergeht. Bekannte CoD-Experten und Spieler feiern das langsamere, taktischere Spielgefühl und die klare Linie im Design (ausgenommen die verschachtelte Benutzeroberfläche). Auch der neue Modus DMZ überraschte so manchen mit Spaß, so etwa Shooter-Experte Jackfrags:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Allerdings liest sich auch in puncto Gameplay unter Spielern viel Negatives. Einige finden die neue Bewegung sperrig und nicht so flüssig wie in Warzone 1. Auch die kurze Time to Kill, beziehungsweise die kurze Lebenserwartung unter Feuer, stößt auf Kritik.

Jetzt hat Entwickler Infinity Ward wirklich alle Hände voll zu tun, um CoD Warzone 2 zunächst technisch rundzuschleifen. Anschließend folgt bestimmt auch die ein oder andere Anpassung an Gameplay und Balance.

Wie schätzt ihr Lage von Warzone 2 ein? Gehört ihr zu den Freunden oder den Kritikern des neuen Battle Royale? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!