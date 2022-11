Call of Duty Modern Warfare 2 ist ein gigantischer Erfolg. Bereits vor Start von Season 1 spülte der Shooter eine satte Milliarde Dollar in Activisions Kassen - und auch das Interesse an Warzone 2 fällt riesig aus: Die Free2Play-Auskopplung schafft es bereits in der ersten Woche auf Platz 10 der meistgespielten Steam-Spiele aller Zeiten!

Doch viele Fans sind unzufrieden.

Nur 34 Prozent der fast 9.000 Steam-Reviews äußern sich positiv über Warzone 2.0. Damit landet das Free2Play-Spiel im feuerroten größtenteils negativen Bereich. Auch auf Metacritic steht der Zeiger bei einem mauen User-Score von 2,4, allerdings reden wir hier von bloß 34 Bewertungen, also keiner statistisch repräsentativen Zahl.

Auf Steam reichen die Kritiken von einem eher vernichtenden Selbst kostenlos noch zu teuer bis zu konstruktiven Auflistungen der wichtigsten Baustellen von Warzone 2.0. Also: Fassen wir die wichtigsten Kritikpunkte mal zusammen.

Die wichtigsten Kritikpunkte der Fans

In den negativen Steam-Reviews findet sich kaum Kritik zum eigentlichen Gameplay. Hier und da wird zwar in die Runde geworfen, wie schlecht sich Warzone 2.0 spiele, doch ganz konkrete Kritikpunkte sucht man vergeblich. Stattdessen konzentriert sich der Unmut auf drei wesentliche Baustellen:

Die Technik : Dass Warzone 2.0 unter vielen Bugs und vor allem Abstürzen leidet, stellen auch wir beim Testen fest. Die Fans klagen durch die Bank über Crashes, instabile Server, Performance-Probleme und Co.

: Dass Warzone 2.0 unter vielen Bugs und vor allem Abstürzen leidet, stellen auch wir beim Testen fest. Die Fans klagen durch die Bank über Crashes, instabile Server, Performance-Probleme und Co. Das kaputte Partysystem : Zum Launch von Warzone 2.0 funktionierte das Einladen von Freunden nicht. Das hat Infinity Ward mittlerweile zum Glück gefixt.

: Zum Launch von Warzone 2.0 funktionierte das Einladen von Freunden nicht. Das hat Infinity Ward mittlerweile zum Glück gefixt. Das unübersichtliche Menü: Dass das neue Call of Duty unter einem richtig unübersichtlichen Menü leidet, haben wir bereits im Test zu Modern Warfare 2 adressiert. Der Kritikpunkt gilt natürlich auch für Warzone 2.0.

Generell spricht aus den bisherigen Reviews sehr viel Zorn. Würdet ihr ein Trinkspielchen veranstalten und bei jedem neuen Schimpfwort in den Steam-Rezensionen einen Kurzen kippen, dann könntet ihr nach zehn Minuten das Licht ausmachen, weil eure Lampen von selbst glühen. Aber um mal einen eher gemäßigten Kommentar aufzugreifen, ganz ohne Fluchen:

Spiel hängt schon im ersten Ladebildschirm. Integrität der Dateien überprüft und 15 fehlerhafte gefunden. Nach dem Ersetzen der Dateien das gleiche Problem wieder. Neuinstallation hat auch nichts gebracht. Wieder einmal ein Spiel komplett mangelhaft und unfertig auf den Markt geworfen. Zum Glück kostenlos, das erspart den Refund. SirOzzelot, Steam-Reviews

2:03 Warzone 2: Trailer läutet den Release der nächsten großen CoD-Sandbox ein

Wie geht es mit Warzone 2.0 weiter?

Infinity Ward ist bereits fleißig dran, die größten Fehler des Spiels zu fixen. So funktioniert das Social-Menü mittlerweile wieder, außerdem werden Challenges jetzt angezeigt und, und, und. Aber auch wir leiden in der Redaktion noch unter massiven Absturzproblemen - was gerade bei Warzone 2.0 und DMZ ärgerlich ist, weil ihr nach dem Crash sehr viel Zeit und/oder Loot verliert.

In der Roadmap zu Modern Warfare 2 erfahrt ihr, wie die Season 1 von Call of Duty noch 2022 weitergeht. Außerdem listen wir alle aktuellen technischen Probleme von Warzone 2.0 auf und schlagen einige Lösungsmöglichkeiten vor. Sobald ein neuer Patch aufgespielt wird, informieren wir euch natürlich zeitnah!