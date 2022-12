CoD Warzone 2: Heftig umstrittener Skin wird geändert, jetzt verlangen Spieler ihr Geld zurück

Erst vor Kurzem sorgte ein Skin für Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 für einige Aufregung: Das Kostüm in den Farben der LA Thieves, einem Team der CoD-Liga verkaufte sich außerordentlich gut und platzierte sich für einige Zeit sogar unter den Topsellern bei Steam. Wir berichteten über die Hintergründe seiner Beliebtheit und die Reaktionen in der Community:

Nun soll der Skin geändert werden, um die Kontroverse damit zu begraben. Doch stattdessen versuchen nun offenbar viele Spielerinnen und Spieler, ihr Geld zurückzubekommen, während andere mit Schadenfreude oder bloßem Kopfschütteln reagieren.

Warum wird der Skin geändert?

Eine offizielle Aussage zu der Änderung gibt es nicht. Stattdessen taucht lediglich ein Bild der neuen Version des Skins im neuesten Blogeintrag von Call of Duty auf, der sich um das Midseason-Update am 14. Dezember dreht.

Grund gleichermaßen für deutliche Kritik am Skin wie für seinen Kauferfolg war, dass viele Spielerinnen und Spieler kompetitive Vorteile durch ihn erwarteten. So gab es bereits im ersten Warzone einen besonders dunklen Skin, der bei bestimmten Lichtverhältnissen kaum zu sehen war. Das wurde immer wieder ausgenutzt, um Gegner zu überraschen, indem man ungesehen in besonders dunklen Ecken verharrte.

Während noch unklar ist, ob der Skin der LA Thieves ebenfalls einen Vorteil bietet, wird er nun wahrscheinlich aus diesem Grund, oder wegen der Kritik aus der Community verändert.

Wie reagiert die Community?

Nachdem bekannt wurde, dass der Skin geändert wird, versuchten offenbar einige Käufer, ihr Geld zurückzubekommen. Laut den CoD-Experten von CharlieIntel ist das wohl in einigen Fällen auch gelungen, wie auch Kommentare unter ihrem Tweet bestätigen:

Unter den Spielerinnen und Spielern, die den Skin nicht gekauft haben, macht sich dagegen Schadenfreude breit. Viele gehen davon aus, dass der Skin nur so oft gekauft wurde, da man sich einen spielerischen Vorteil erhoffte. Auf Reddit wird etwa über die bevorstehende Änderung ausführlich diskutiert. So weist etwa E-rye darauf hin, dass man genau diese Situation vorhergesagt hätte:

Ich erinnere mich genau daran, wie jemand in diesem Sub-Reddit die exakt gleiche Situation vorhergesagt hat. Es gibt einen Skin, der anscheinend einen Vorteil bietet, die Schwitzer sind verrückt danach, Activision macht ordentlich Kohle und fixt dann den Skin, um den Vorteil zu entfernen.

Oft steht dabei auch der Vorwurf im Raum, dass die Entwickler oder der Publisher absichtlich einen solchen Skin veröffentlicht hätten, um besonders viel Geld zu scheffeln und von vornherein planten, ihn kurze Zeit später zu ändern. So kommentiert etwa jibberDAjabber:

Alles Teil des Master-Plans zum Geldmachen.

So wird es dann teilweise auch als unredlich empfunden, dass der zuvor gekaufte Gegenstand im Nachhinein verändert werde, unabhängig davon, ob er einen Vorteil bietet oder nicht. Zuletzt gibt es dann auch noch Spielerinnen und Spieler, denen die neue Version des Skins sogar besser gefällt, und die ihn erst jetzt kaufen möchten.

Nicht nur am Verkauf des Skins, sondern auch nach dem problematischen Release von Modern Warfare 2 und Warzone 2 gab es viel Kritik. Doch die kann Activision wahrscheinlich ziemlich egal sein, wie Dimi in seiner Kolumne schreibt:

